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Kılıçdaroğlu: Bu iki çapulcuya mutluluklar diliyorum

Kılıçdaroğlu nikah şahitliğini yaptığı çift için Başbakan Erdoğan'ın Gezi eylemcileri için kullandığı ve son günlerin moda deyimi olan 'çapulcu' tanımını yaptı

23 Haziran 2013 01:38

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı nikah töreninde, “Bu iki çapulcuya ömür boyu mutluluklar diliyorum ve onlardan yeni çapulcular bekliyorum” dedi.

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Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç’un oğlunun Gölbaşı’ndaki Galatasaraylılar Birliği’nin yazlık tesisindeki nikah törenine katıldı. Kılıçdaroğlu, nikah töreni öncesi CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile bir süre sohbet etti. Kılıçdaroğlu ve Baykal, daha sonra Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın kıydığı nikahta şahitlik yaptı. Kılıçdaroğlu nikahları kıyılan Deniz Koç ile Tuğçe Deveciler’e evlilik cüzdanlarını verirken mutluluklar diledi

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