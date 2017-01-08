Kılıçdaroğlu: Bu anayasa geçerse Türkiye parti devletine dönüşür

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın TBMM Genel Kurulu'nda tartışılmaya başlanacak anayasa değişikliği önerisiyle ilgili olarak, "Eğer bu anayasa geçerse Türkiye Cumhuriyeti bir parti devletine dönüşecektir" açıklamasında bulundu.

CHP'nin Parti Meclisi toplantısının açılışında konuşan Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak anayasa tasarısına eleştirilerde bulundu:

"Türkiye Cumhuriyeti; demokrasi, özgürlükler konusunda ağır bedeller ödemiş bir devlettir. Hem bedel ödeyeceksiniz hem el kaldırıp indirmeyle demokrasiyi 1789'un sonuna, Ortaçağ'ın karanlığına götüreceksiniz. Buna izin vermeyeceğiz.

Eğer bu anayasa geçerse Türkiye Cumhuriyeti bir parti devletine dönüşecektir. Hangi parti iktidardaysa devlet ona göre şekillenecektir. Yeni gelecek genel başkan bütün bakanlıkları bir gecede kapatabilecektir, yeni bakanlıklar açabilecektir. Bütün vilayetleri kapatıp, yeni vilayetler inşa edebilecektir.

Burası Patagonya mı arkadaşlar? AB'ye üye olmak için sıradayız. NATO üyesiyiz. Yönümüzü uygar dünyaya çevirmişiz."

Kılıçdaroğlu, anayasaların toplumsal uzlaşma belgesi olarak kabul edildiğini vurgulayarak, "Anayasa kitapçığını eline alan her vatandaş bu benim anayasamdır, diyebilmelidir. Bunu yaptığımız zaman, anayasayı bir toplumsal uzlaşma belgesi olarak kabul ettiğimiz zaman bu ülkede huzurun temellerini atmış oluruz" ifadesini kullandı.

"Yenikapı ruhuna ihanet etmeyen tek lider benim" diyen CHP lideri, konuşmasında bağımsız yargının önemini vurguladı.

Kılıçdaroğlu, yeni yayınlanan üç kanun hükmünde kararnameye (KHK) ilişkin eleştirilerini yineleyerek olağanüstü halin (OHAL) ilan edilmesiyle '20 Temmuz 2016 tarihinde gerçek darbenin yapıldığını' öne sürdü.

"Devletin bütün kurumlarını teslim ettiler. Niye paralel devlet diyorlar? İkinci paralel devleti kim oluşturdu? CHP mi oluşturdu? Kim yaptı bunları? İktidarda kimler vardı? 15 Temmuz kontrollü darbe girişiminden sonra 20 Temmuz'da gerçek darbe yapıldı" diyen CHP lideri, "Bu anayasa değişikliği Türkiye'nin hangi sorununu çözecek?" sorusunu yöneltti.

Kılıçdaroğlu aynı zamanda, "Türkiye'yi bir totaliter zihniyete asla teslim etmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.