Kılıçdaroğlu: Biz TSK'nın başka bir ülkenin topraklarına girmesini istemiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı oluşturulan uluslararası koalisyonda yer almaması gerektiğini belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir başka ülkenin topraklarına girmesini istemiyoruz" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, aşçılar diyarı Bolu'nun Mengen İlçesi'nde düzenlenen 30'uncu Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali'ne katıldı.

İlçe girişinde aşçı federasyonu ve dernekleri temsilcileri ile vatandaşlar tarafından karşılanan Kemal Kılıçdaroğlu, kortej yürüyüşüne katıldı.

Mengen Belediyesi'ni ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın IŞİD'e karşı kara harekatı düzenlenmesi yönündeki açıklamalarıyla ilgili olarak, "Önce tezkerenin içeriğine bakacağız. Biz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başka bir ülkenin topraklarına girmesini istemiyoruz. Sıcak savaşın bir unsuru olmasını istemiyoruz. Bu düşüncemizi defalarca dile getirdik" diye konuştu.