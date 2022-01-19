Kılıçdaroğlu: Birlikteliğin gelişmesi için mücadele eden Hrant Dink'i aramızdan koparılışının 15. yılında sevgi ve özlemle anıyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 sene önce bugün öldürülen gazeteci Hrant Dink için "Bu toprakların evladı olarak birlikteliğin gelişmesi için mücadele eden #HrantDink’i aramızdan koparılışının 15. yılında sevgi ve özlemle anıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gazeteci Hrant Dink'i ölüm yıldönümünde andı. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Anadolu; ayrışmanın ve nefretin değil, daima sevgi, birlik ve hoşgörünün yeşerdiği topraklardır… Bu toprakların evladı olarak birlikteliğin gelişmesi için mücadele eden Hrant Dink'i aramızdan koparılışının 15. yılında sevgi ve özlemle anıyorum."

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