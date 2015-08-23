Kılıçdaroğlu bir polisin mektubunu okudu: 30 yıldır çözülemeyen bir soruna ölerek hizmet edemeyiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Posta yazarı Candaş Tokga Işık'ın köşesinde yer alan bir polis memurunun mektubunu canlı yayında okudu. Kılıçdaroğlu, mektubu kaleme alan polis memurunun, "30 yıldır çözülemeyen bir soruna ölerek hizmet edemeyiz" sözlerine dikkati çekti.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP Parti Meclisi toplantısı öncesinde okuduğu polis memurunun mektubu şöyle:

"Evet haklısınız biz artık ölmek istemiyoruz. Yanlış anlamayın korktuğumuzdan çekindiğimizden asla değil. Bu ülkeye bu vatana 30 yıldır çözülemeyen bir meselenin çözümüne ölerek hizmet edemeyeceğimizi anladığımızdan."

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ilgili mektubu okuduktan sonra da "Daha ne desin bu polis memuru" diyerek polisin sözlerindeki haklılığa dikkati çekti.