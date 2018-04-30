Kılıçdaroğlu: Bir partinin genel başkanı, cumhurbaşkanı olmamalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'da yapılacak erken seçime dair açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığına aday olmadığını belirterek "Bir siyasi partinin genel başkanının, cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini söyledim" dedi. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ederek, "Ben namusuma ve şerefime düşkün bir insanım. Onun gibi değilim" ifadesini kullandı.

Hürriyet'ten Rifat Baraşan'a konuşan Kılıçdaroğlu, "Önce sizin ‘sıfır baraj ittifakı’ dediğimiz süreci bir çözmemiz lazım. Ondan sonraki bölüm bizim açımızdan daha kolay olacak. Önümüzdeki kısa süre içinde bütün bunlar, bu soruların cevabı ortaya çıkacak. Cumhurbaşkanı adayının tarafsız olması lazım, toplumun her kesimini kucaklaması lazım. 80 milyonun ‘Evet bu benim cumhurbaşkanımdır’ demesi lazım. Gelecek kişi ‘Ben Türkiye’nin sorunlarını çözecek kapasitedeyim’ diyecek, bir başarı hikâyesi olacak, topluma güven veren birisi olacak. İttifak çalışmaları konusunda şu anda görüşmeler devam ediyor. Kısa süre içinde önemli adımlar atılacak" açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu bedelli askerliğe ilişkin olarak, "Başbakan Yıldırım, 'Bedelli askerliğe olumsuz bakmıyoruz' dedi. Partinin sözcüsü 'O Yıldırım'ın kişisel görüşüdür, bizi bağlamaz' dedi. Böyle bir komediyi, demokrasisi gelişmiş ülkede göremezsiniz. İstifa etmesi lazım ama etmiyor" diye konuştu.