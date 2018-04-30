T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kılıçdaroğlu: Bir partinin genel başkanı, cumhurbaşkanı olmamalı

"İttifak çalışmaları konusunda şu anda görüşmeler devam ediyor"

30 Nisan 2018 10:37

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'da yapılacak erken seçime dair açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığına aday olmadığını belirterek "Bir siyasi partinin genel başkanının, cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini söyledim" dedi. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ederek,  "Ben namusuma ve şerefime düşkün bir insanım. Onun gibi değilim" ifadesini kullandı. 

Hürriyet'ten Rifat Baraşan'a konuşan Kılıçdaroğlu, "Önce sizin ‘sıfır baraj ittifakı’ dediğimiz süreci bir çözmemiz lazım. Ondan sonraki bölüm bizim açımızdan daha kolay olacak. Önümüzdeki kısa süre içinde bütün bunlar, bu soruların cevabı ortaya çıkacak. Cumhurbaşkanı adayının tarafsız olması lazım, toplumun her kesimini kucaklaması lazım. 80 milyonun ‘Evet bu benim cumhurbaşkanımdır’ demesi lazım. Gelecek kişi ‘Ben Türkiye’nin sorunlarını çözecek kapasitedeyim’ diyecek, bir başarı hikâyesi olacak, topluma güven veren birisi olacak.  İttifak çalışmaları konusunda şu anda görüşmeler devam ediyor. Kısa süre içinde önemli adımlar atılacak" açıklamasında bulundu. 

Kılıçdaroğlu bedelli askerliğe ilişkin olarak, "Başbakan Yıldırım, 'Bedelli askerliğe olumsuz bakmıyoruz' dedi. Partinin sözcüsü 'O Yıldırım'ın kişisel görüşüdür, bizi bağlamaz' dedi. Böyle bir komediyi, demokrasisi gelişmiş ülkede göremezsiniz. İstifa etmesi lazım ama etmiyor" diye konuştu. 

ETİKETLER

İttifakpartierken seçimcumhurbaşkanlığıKılıçdaroğlubedelli askerlikaday

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Katliam ve cinayet hükümlüleri nasıl bırakılıyor; işte 20 soruda Hizbullah'tan...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Sözcü yazarı Öztürk: Eski bakan balayına giden bir çifti çok...

Özel ambulans taksi hizmeti verdi: "Yol boyunca siren hiç susmadı,...

Van'da ikinci çığ faciası: 33 kişi hayatını kaybetti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24