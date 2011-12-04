T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir gününü nasıl geçiriyor? Ne yer, ne içer, ne okur? İşte CHP liderinin bir günü, alışkanlıkları ve en son etkinlikleri.



Radikal gazetesinden Ömer Şahin'in "Dersim'iz Kemal Bey'in 24 saati" başlığıyla yayımlanan haberi şöyle:



Dersim'iz Kemal Bey'in 24 saati





Kılıçdaroğlu demek biraz da tertip, düzen demek. Her sabah 07.30'da kalkıyor. Favori yemeği kuru-pilav. Şu sıralar Silivri'den yazılanları okuyor.



Neredeyse bir ayı buldu. Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün fitilini ateşlediği ‘Dersim’i konuşuyoruz. İlk vuruş CHP’den gelse de Başbakan Erdoğan’ın topa sert girmesi, parti içi muhaliflerin de bunu fırsat bilmesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu sıkıntıya soktu. Siyasette belki de en zorlu virajda bulunan Kemal Bey’in bir günü, 24 saati nasıl geçiyor? Ne yer, ne içer, ne okur? İşte CHP liderinin bir günü, alışkanlıkları ve en son etkinlikleri.



07.30 KALKIŞ: Kılıçdaroğlu demek biraz da tertip, düzen demek. Ne de olsa ‘memur emeklisi.’ Ömrü mesai mefhumuyla geçmiş. Yatış saati 24.00- 01.00 arasında. Kaçta yatarsa yatsın sabah 07.30’da kalkıyor.



ÖĞLE ÇİFT KAŞARLI TOST: Eşi Selvi Hanım’la kahvaltı yapıyor. Günün ilk haberlerine kulak kabartıyor. Saat 08.30 gibi evinden çıkıyor. İlk adres Genel Merkez’deki makam katı. Yoğun mesai programı başlıyor. İyi bir gazete okuyucusu. Haber ve yazarları dikkatle okuyor. Sonra görüşmeler, randevular, programlar… Öğle yemeği genelde çift kaşarlı tost ile geçiştiriliyor. Bazen de genel merkezdeki tabldot’tan yeniyor. Akşam yemeği için fırsat bulabilirse evine gidiyor



FAVORİ KURU-PİLAV: Eşi Selvi Hanım, CHP’ye değil ama Kemal Bey’in beslenmesine müdahale ediyor. İncir, badem, kuru üzüm, fındıktan oluşan çerez dörtlüsünü mutlaka alıyor. Kemal Bey ‘kebap’ değil ‘tencere yemekleri’ eğilimli siyasetçilerden. Favori yemeği, örnek aldığı Bülent Ecevit’le aynı: Kuru-pilav.



DİZİ DEĞİL, TARTIŞMA PROGRAMI: Kemal Bey, Ankara’da eşiyle birlikte yaşıyor. Kızları İstanbul ve Antalya’da. Oğlu ise yurt dışında. Aile son kez seçimde bir araya gelmişti. Evde geçirdiği akşamlarda haber ve siyasi tartışma programlarını kaçırmıyor. Salgın haline gelen o TV dizilerinden hiçbirini izlemiyor. Evin alışverişlerini genelde semt pazarlarından eşi Selvi Hanım yapıyor.



PARTİDE SİNEMA-TİYATRO: Sanata düşkünlüğü biliniyor Kemal Bey’in. Son izlediği film Kürt sorununa bir başka açıdan parmak basan ‘İki Dil Bir Bavul.’ Parti merkezinde izledi bu filmi. Öncesinde de Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Bir Zamanlar Anadolu’da’ filmi için sinemaya gitmişti. Kemal Bey, parti binasında sinema ve tiyatro gösterileri geleneği başlattı. Tuncay Özinal’ın ‘Uyan Uyan Gazi Kemal’ isimli eseri de CHP’de Kılıçdaroğlu ve ekibinin huzurunda oynandı.



RESİM MERAKLISI: Kemal Bey’in en büyük ‘hobi’si ise tablolar. Evinde çok sayıda tablo var. Resim meraklısı. Ancak son zamanlarda herhangi bir tablo satın alamadı. En son, Güzin Dino kendisine Paris ziyaretinde Abidin Dino’nun kara kalem bir çalışmasını hediye etmişti.



FB’Lİ AMA FANATİK DEĞİL: Kılıçdaroğlu da Başbakan Erdoğan gibi Fenerbahçeli. Maçları zaman zaman izliyor. En son partisinin Abant kampında Türkiye-Almanya milli maçını izlemiş.



SİLİVRİ’DEN YAZILANLARI OKUYOR: Kemal Bey’in şu anda başucu kitapları nedir? Bu soruların cevabı CHP’nin Ergenekon Davası’na, Silivri’ye olan ilgisini gösteriyor. Kemal Bey, şimdilerde Oda TV davasından Silivri’de tutuklu bulunan gazeteci Müyesser Yıldız’ın ‘Yılan’ın Kış Güneşi’ kitabını okuyor. Bitirdiği son kitap da yine Silivri’de tutuklu olan polis şefi Hanefi Avcı’nın ‘Haliç’te Yaşayan Simonlar’ kitabı olmuş. Kılıçdaroğlu, İş Bankası Yayınları’nı da beğeniyle izliyor.

AKP’de iki Dersimli var



Dersim’de rüzgâr 1960’tan bu tarafa hep ‘sol’dan esti. AK Parti’nin üç seçimdir milletvekili çıkaramadığı tek il Tunceli. Yine de AK Parti’nin milletvekili kadrosunda iki tane Dersimli var. Birisi Sünni, diğeri ise Alevi. İkisi de İstanbul milletvekili. Mustafa Ataş, Çemişgezek doğumlu. Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitirdi. AK Parti’nin şu anda ‘tek’ Alevi milletvekili olan İbrahim Yiğit ise SHP-CHP kökenli. SHP’de ilçe başkanlığı yaptı, CHP ve DSP’den milletvekili adayı oldu. Ertuğrul Günay’la birlikte 2007’de AK Parti’ye giren Yiğit, ‘Dede soyu’ndan gelen bir Alevi. Dedeleri Seyyid Cemal Sultan 1300’lü yıllarda gelmiş Dersim’e. Dersim olaylarının amacını “Alevileri Sünnileştirme, Kürtleri Türkleştirme projesi” diye değerlendiren Yiğit’e göre yaşananlar tam anlamıyla katliam. Başbakan’ın özrünün tabuları yıktığını savunan Yiğit, “Dersimli, Alevi olunduğu eskiden söylenmezdi. Fabrikada gizlenirdi, okulda gizlenirdi. AK Parti ile birlikte çok şey değişti” diyor.

Yaşayan en kariyerli Dersimli



‘Dersimli’ bilinen siyasiler içerisinde en kariyerlisi merkez sağın ‘İsmet Abi’si İsmet Sezgin. Süleyman Demirel’le yarım asır yol arkadaşlığı yaptı. TBMM Başkanı olarak devletin iki numaralı koltuğuna oturdu. ‘İsmet Abi’nin Dersimli olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı. İçişleri Bakanı olduğu dönemde “Ben de oralıyım” dediği söylenen Sezgin’in Dersim’le ilgisi hem de son tartışmalara bakışını merak ettim. “Ben Aydınlıyım” diye söze başlayan Sezgin, 38 sürgünlerinden olmadıklarını söyledi: “19’uncu asırda anne tarafı kolağası olarak o bölgede bulunmuş. Sonra da Aydın’a göçmüşler.” “Dersim’de katliam yapılmadı, isyan vardı” diyen Sezgin, Hasan İzzettin Dinamo’nun ‘Kutsal Barış’ adlı kitabında gerçeklerin anlatıldığını söyledi.



