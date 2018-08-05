"Kılıçdaroğlu, Beştepe'ye telefon açıp 'Bravo başkanım' diyecek mi?”

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Washington’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e yaptırım kararı alması üzerine mütekabiliyet esasına dayanarak ABD’li iki bakan hakkında da benzer bir karar alınması önerisine uyulmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayıp tebrik edip etmeyeceğini sordu.

“Kılıçdaroğlu, önerisine uyulmasını nasıl karşılayacak? Beştepe’ye telefon açıp... ‘Bravo Başkanım! En doğrusunu yaptınız, helal olsun size’ diyecek mi” diyen Hakan, CHP liderinin “Ya ben öylesine söylemiştim, ne gerek vardı ciddiye almaya” demeyi de tercih edebileceği yorumunda bulundu.

"Kılıçdaroğlu’nun da bu tokatta muazzam bir payı var"

Ahmet Hakan’ın Hürriyet gazetesinin bugünkü (5 Ağustos) nüshasında yayımlanan köşe yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Biz de onların iki bakanının Türkiye’deki mal varlıklarını donduracağız” demesi üzerine...

AK Parti cenahlarında “ver mehteri” coşkusu yaşanıyor.

“Gördün mü Trump Efendi Osmanlı tokadını” diyen diyene...

Eğer gerçekten de Trump’a şöyle okkalı bir Osmanlı tokadı nakşedildiğine inanılıyorsa...

Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bu tokatta muazzam bir payı var.

Çünkü...

“Biz de onların iki bakanının mal varlığını donduralım” önerisini ilk önce o dile getirmişti.

Yani ey erenler! Biraz da verin mehteri Kemal Bey aşkına!

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Bakalım Kemal Kılıçdaroğlu, önerisine uyulmasını nasıl karşılayacak?

Beştepe’ye telefon açıp...

“Bravo Başkanım! En doğrusunu yaptınız, helal olsun size” diyecek mi?

Yoksa...

“Ya ben öylesine söylemiştim, ne gerek vardı ciddiye almaya” demeyi mi tercih edecek?"

*Ahmet Hakan'ın köşe yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.