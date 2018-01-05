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 KILIÇDAROĞLU, BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NİN ÖNÜNDE KONUŞTU (1)

 KILIÇDAROĞLU, BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NİN ÖNÜNDE KONUŞTU (1) Haber-Kamera: Taner YENER - Harun UYANIK - İSTANBUL DHA Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden alınması üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Belediyesi'ne geldi

05 Ocak 2018 18:43

 KILIÇDAROĞLU, BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ\'NİN ÖNÜNDE KONUŞTU (1)

Haber-Kamera: Taner YENER - Harun UYANIK - İSTANBUL DHA
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar\'ın görevden alınması üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Belediyesi\'ne geldi. Kılıçdaroğlu belediye binası önüde toplananlara hitap etti.
\"Bu belediyeden 1 kuruş FETÖ\'ye para aktarıldıysa belediye başkanını ben görevden alırım\" diyen Kılıçdaroğlu, hükümeti eleştirdi. 
Kılıçdaroğlu, \" Bizi hiç kimse susturamaz. Biz hakkı, hukuku, adaleti savunuyoruz.  İhanet ettiler İstanbul’a. Hesap veriyorlar mı? Hayır. Diyorsun ben dünya lideriyim. 16/9’u yıkamıyorsun. Bu milletin parası ile hava basıyorsun millete. Bizi hakimleri ile savcıları ile korkutacaklar. Eğer bir ülkede suçluyu hakim değil de, siyasi otorite belirliyorsa, o ülkede adalet iflas etmiş demektir. Bugün geldiğimiz nokta budur. Gece yarısı hakim değiştiriyor. HSK’ya sesleniyorum. Siz hakim de değilsiniz. Siz ancak ve ancak sarayın köleleri olarak tanınırsınız. Bizim özelliğimiz hesap vermeyi namuslu bir görev olarak kabul etmek\" dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu,  \" Belediye başkanımız açığa alındı. Gündemi değiştirmek istiyorlar. Vatandaşa hizmet eden belediye başkanı niye istifa ettirilsin? Al ordunu gel televizyonlara konuşalım. Aldın görevden ne olacak yani? Beşiktaşlı vaz mı geçecek CHP’den. Yüzde 77 oy aldı zaten\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Kılıçdaroğlu\'nun açıklamaları

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