Kılıçdaroğlu: Beniz dokunulmazlığa ihtiyacım yok!

T24-

Gönül isterdi ki 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü bayram gibi kutlayalım. Basının olmadığı ülkede demokrasi yoktur. Önemli olan özgür medyadır. Demokrası özgür medya ile vardır. Medyanın sesini kesmek hepimizin dilini kesmek demektir. Dilsiz demokrasi örtülü diktatörlüktür. 97 gazeteci hapiste. Seçimlerden sonra hapse giren gazetecilerin sayısında artış var. İçeri atılan her gazeteci topluma açık tehdittir. Dışardakilere aba altından sopa göstermektir.

İnsanın şiir okuduğu için hapse atılmasıyla kitap yazdığı için hapse atılması arasında ne fak var? Dünün mazlumu bugünün zalimi oldu.



Her şeyi düşünürdük de bu aklımıza gelmezdi; terörist örgüt yöneticisi bir genelkurmay başkanımız var. Peki soru şu, bir ülkenin genelkurmay başkanı teröristse başbakanı ne olur? Bu özel yetkili mahkemelerin yargıçlarını mizah dergilerine havale ediyorum.



Bakın İlker Başbuğ, bu hükümetin onaıyıla, Genelkurmay Başkanlığına atandı, ordu komutanlığına atandı. Peki ne oldu da bu tabloyla karşılaştık?

İki ihtimal var, ya Başbakan İlker Başbuğ'un terör örgütü yönettiğini biliyordu ve işlem yapmadı. Bu bir suçtur.

İkinci ihtimal, sayın Başbakan İlker Başbuğ'un terör örgütü yönettiğini bilmiyordu. Bu da tam bir rezalettir.

Demokratik hukuk devletinde vatandaşalr ünvanlarına ya da rütbelerine göre imtiyaz sahibi olmazlar. Anayasamız çok açık, hiçbir kimseye kişiye kuruma ayrıcalık tanınamaz. Demokrasilerde özel yetkili mahkemeler, devlet güvenlik mahkemeleri olmaz. Asıl sorun tutuklanan kişinin eski genelkurmay başkanı olması değil. Savunulması gereken hukuktur.

Bu haber basına şu şekilde yansıdı, bir genelkurmay başkanı sivil mahkeme tarafından tutuklandı. Özel yetkili mahkemelere nasıl sivil mahkeme dersiniz. Tekrar ediyorum, Silivri'de bir çadır kuruldu, adalet falan da dağıtılmıyor.

Özel yetkili mahkemeler, DGM'den de askeri mahkemelerden de kötüdür.

Silivri bir toplama kampıdır.

Dünyadaki demokrasiden, insan haklarından yana olan bütün kurumları Silivri'ye davet ediyorum.



AKP uçakları göndermiş 35 sivil vatandaşı öldürmüş, ki bu ölenlerden biri de gazi çocuğudur. Ama bir anda çekmeceden dosya çıkıyor gündem değişiyor. Genelkurmay Başkanı tutuklanıyor. AKP ne zaman sıkışsa mahkemeler çekmeceden bir dosya çıkarıyor. Bence AKP binasında özel yetkili mahkemelere bir kat ayırsınlar.

CHP askeri diktatörlüğü de karşıdır, bugün oluşturulmaya çalışılan sivil diktatörlüğü de karşıdır. Hiçbir baskıya, santaka, baskıya boyun eğmeyeceğiz. Ben demokrasinin hukuk devletinin avukatayım.

Uludere'de öldürülen vatandaşlarımızın nasıl ve neden öldürüldüğü sorularını sormaya devam edeceğiz. Soruyoruz, nereden ve ne zaman geldiği belli olmayan bir istihbaratla Uludere2de 35 vatandaş öldürülüyor, eski Genelkurmay Başkanı terörist denilerek tutuklanıyor, ana muhalefet lideri hakkında soruşturma açılıyor. Bunların hepsi 12 günde oluyor. Bu tertibi görelim. Sormaya devam ediyoruz, Uludere istihbaratını nereden aldınız? MİT müsteşarı diyor ki biz vermedik. Genelkurmay Başkanı diyor ki bize istihbarat geldi.

Açıkca soruyorum, bu istihbaratı İncirlik'te konuşlu hava araçlarından mı aldınız? Yani açıkca soruyorum bu istihbaratı ABD'den mi İsrail'den mi aldınız? Bunu neden halktan gizliyorsunuz? Yoksa açıklarsak ülkenin güvenliğini ihale ettikleri odaklar açığa çıkacak diye mi korkuyorlar? İstihbaratı nereden aldınız açıklayın.

Başka bir ülkede bu olay olsa hemen istifa gelirdi. Ama bizim ülkemizde kıllarını kıprdatmadılar. Ama bunun için ülkede demokrasi olması lazım. Bir de ar damarları olması lazım.

Dokunulmazlığımı kaldırmak için fezleke hazırlamışlar. Suçum adil yargılamayı etkilemekmiş. Bunların adil yargılaması basılmamış kitabı suç diye tutuklayan, parasız eğitim isteyen öğrencileri tutuklayan adil yargı.

Benim dokunulmazlığa ihtiyacım yok, dilekçem burada. Grup toplantısından sonra bizzat kendim Genel Kurul'a göndereceğim. Halkı için yopla çıkanların korkması düşünülemez. CHP genel başkanıyla hesaplaşmak mı istiyorsunuz kaldırın dokunulmazlığımı.

Ben bu oyunun nerelerde kurgulandığını da çok iyi biliyorum. Egemen güçlerinizden korkmam. Sizin özel yetkili mahkemelerinizden de savcılarınızdan da ben korkmam. Ben sizin ağababalarınızdan da çekinmem. Ben sadece kendi ulusumun emrindeyim.

Beni hapse atmak değil darağacına da gönderseniz bildiklerimi söyleyeceğim."

CHP Grup Toplantısı sonrasında CHP'li vekiller dokunulmazlıklarının kaldırılması için toplu halde başvuruda bulunuyorlar.





İstanbul'da fezleke protestosu





Öte yandan Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında fezleke hazırlaması, Beyoğlu'nda toplanan bir grup tarafından protesto edildi.



CHP İstanbul İl Başkanlığınca organize edilen ve Tünel'de başlayan yürüyüşe katılan grup, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun posterini taşıyarak sloganlar attı. Grubun geçişi sırasında İstiklal Caddesi'ndeki CHP Beyoğlu İlçe Teşkilatı binasından gruba karanfil atıldı.



Taksim Cumhuriyet Anıtı'na kadar yürüyen grup adına açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, bugünün Türkiye için kötü bir gün olduğunu savundu. 100'ün üzerinde gazetecinin hapiste olduğunu dile getiren Salıcı, ''Bugün Çalışan Gazetecilerin Günü. 100'den fazla gazetecinin hapiste olduğu bir ülkede bayram olur mu? Bugün tek bir şeyin bayramı olacak AKP. Sayın Kılıçdaroğlu hakkında fezleke hazırlayarak kendi gidişinin bayramının ilk gününü hazırlamış olacak'' dedi.



Türkiye'de özgürlüğün tek bir harfinin bile kalmadığını ileri süren Salıcı, bundan korkmadıklarını kaydetti.



''Bu hükümet meşru olmayan birçok uygulamaya imza atıyor. Gazetecileri hapse atıyor, basın üzerinde baskı kuruyor. En son genel başkanımız hakkında fezleke hazırladı. Bunların hiçbiri meşru şeyler değildir'' diyen Salıcı, genel başkanlarına sahip çıkacaklarını söyledi.

Basın açıklaması sırasında çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.



