Kılıçdaroğlu: Benim senin gibi zimmet, kalpazanlık fezlekem yok

T24

'Fezlekeden zaten kahraman çıkmaz'





'27 Nisan e-muhtırasından kahraman çıkar mı, çıkmaz mı?'



'CHP milletvekilinin de dokunulmazlığa ihtiyacı yok'



'Benim zimmet, kalpazanlık fezlekem yok'



'Hangi Mehmet Akif'ten söz ediyorsun'



'Önce 29 Ekim sonra 19 Mayıs'



Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda düzenlenen Ak Parti’den CHP’ye katılım töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, konuşmasında şu mesajları verdi:''Kusura bakacak bir şey yok Sayın Başbakan, fezlekeden zaten kahraman çıkmaz. Malumu ilam etmiş. Fezlekeden çıksa çıksa güçler ayrılığı ilkesini çöpe atmak çıkar. Bu fezlekeden özel yaptığın mahkemelerden milletin kafasına sopa çıkar. Başbakan doğru söylüyor bu fezlekeden kahraman çıkmaz ama Sayın Başbakan bunların uzmanıdır. Bunları çok iyi bilir, mağduriyet pazarlamasını kimse onun kadar iyi kimse bilemez. O, bu işin bir numarasıdır.''''Sayın Başbakan fezlekeden kahraman çıkmaz ama 27 Nisan e-muhtırasından kahraman çıkar mı, çıkmaz mı? 'Muhtırayı ben verdim' diyenle Dolmabahçe'de oturdun, 135 dakika görüşme yaptın. Bu görüşme 'benimle mezara gider Büyükanıt açıklamazsa ben de açıklamam' dedin. Dolmabahçe'de ne görüştünüz? E-muhtıra ve Dolmabahçe bir danışıklı dövüş müydü? Devletin sırları iki kişi arasında kalmaz. Devletin arşivlerinde kalır. Sen çık, ne görüştüğünü millete anlat. Bu memleketin sırlarını pazarlık masalarında mı görüşüyorsun?Yine aynı şeyi yaparız ama sen oturdun koltuğa millete sabah akşam yasak koyduruyorsun. CHP'ye fezleke düzenletiyorsun. Bunun Türkçe anlamı nedir? 'Sen ne benim mahkememi, hukuk dışı yapısını, ne de hukuk dışı yargılamasını eleştirebilirsin' demektir. Hala kafasında demokrasi kültürünü oturtamamış. Anamuhalefet eleştirmeyecek de seni mi övecek? Demokrasinin olmazsa olmaz kuralı muhalefettir. Anamuhalefet sadece demokrasilerde var. Biz o görevi yapıyoruz.... Fezlekeyle aslında halka şunu söylüyorlar, 'ayağınızı denk alın, konuşmayın, oturun' diyorlar. Oturmayacağız, mücadelemizi yapacağız.Bu fezleke demokrasinin katledilmesi demektir. Bu fezleke 'Oturun oturduğunuz yerde, Recep Bey ne derse onu alkışlayın' demektir.'''4 ay hapse mahkum olan Recep Tayyip Erdoğan'ın böyle bir fezleke karşısında, 'oturun oturduğunuz yerde bunu düzenleyemezsiniz' demesini beklerdim. Ama o, 'olması gereken oldu' dedi. Bu demokrasi tarihinde kara bir lekedir. Yani 'oh oldu' demektir. Buradan söylüyorum, benim de hiçbir CHP milletvekilinin de dokunulmazlığa ihtiyacı yok. O senin için geçerli bir kavram.'''Sen bu milleti aptal mı sandın? Senin fezleke konun, belediye başkanlığı dönemiyle ilgili zimmet, kamu taşıma biletlerinde kalpazanlık, resmi evrakta sahtecilik, cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak... Sen bu adi suçlarla fikir özgürlüğünü nasıl aynı kefeye koyarsın? Sen bu milletin irfanıyla dalga mı geçiyorsun? Bizde zimmet yok, otobüs biletlerinde kalpazanlık yok... Bizim senin gibi adi suçlardan dolayı fezlekemiz yok. Biz sadece Silivri'de sorgusuz sualsiz, yıllardır hapiste kalanların haklarını soruyoruz. Sen 4 ay hapse girdin diye kıyamet koptu. Onlar yıllardır hapisteler. Onun bilgelik değil, intikam duyguları gelişmiş. Devlet yönetiminde intikam anlayışı olur mu?''Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın sık sık Mehmet Akif Ersoy'un ''Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevmem'' dizelerini dile getirdiğini ifade ederek, ''Bugün zulmü alkışlayan Recep Tayyip Erdoğan, dünün mazlumuydun, artık bugünün zalimi oldun. Mehmet Akif'ten okuduğun şiirleri ruhundan hissedebilseydin, onun ahlakını içselleştirseydin, bugün farklı olurdun. Mehmet Akif İstiklal Marşı'nı yazarken paltosu bile yoktu. Şimdi bunlara bakın servetleri dağları aştı. Sen hangi Mehmet Akif'ten söz ediyorsun? Sen artık zengin sofralarının adamısın, zenginlerin yanındasın, mazlumları unuttun'' şeklinde konuştu.Türkiye'nin her alanda sorunu bulunduğunu savunan Kılıçdaroğlu, bu sorunlar dururken, 29 Ekim ve 19 Mayıs kutlamalarıyla uğraşıldığını söyledi.Toplumsal barışı sağlayan, birlik sembolü olan ne varsa hepsinin saldırı altında olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, ''29 Ekimi, 19 Mayıs'ı niye kutluyoruz? Atatürk Samsun'a kendisi için mi, turistik gezi için mi çıktı? Milletin bağımsızlık iradesi için Samsun'a çıktı. Emperyalizme karşı mazlum ülkelere ilham vermiş, milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a çıktı. Mehmet Akif'in 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım' demek için Samsun'a çıktı. Bu milletin birlik sembollerine saldırmanızın sebebi nedir? Niyetiniz ne ise açık açık söyleyin. Bunların bir akıl hocası var, 'faşist 19 Mayıs kutlamaları kaldırılmalı' diyor. Kutlamalar içeriği itibariyle militaristmiş... O zaman kutlamaları sivil yap. Hava soğukmuş... Ankara'da daha soğuk, milleti aptal yerine koymaya kalkışmayın. Milletin bağımsızlık duygusunu yok etmeye çalışıyorlar. CHP var olduğu sürece hiçbir şeyi yok edemezsiniz.Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından partiye katılanlardan temsili olarak bazılarına parti rozeti taktı. Törende CHP'ye bin 100 kişinin katıldığı belirtildi.