Kılıçdaroğlu: Benim bildiğim ibadet Allah için yapılır, siyaset için değil!

Etnik kimlik, dil, din ve inanç üzerinden siyaset yapanları eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kim din üzerinden siyaset yapıyorsa, bilin ki Müslümanlığa en büyük zararı o veriyor. Benim bildiğim benim ahlakım benim inancım ibadet Allah için yapılır, siyaset için yapılmaz. Bunlar ibadeti de siyaset için yapıyorlar. Yazıktır günahtır" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında Kars'a gitti. Seçim otobüsüyle gitti Kazım Paşa Caddesi'nde yağmura altında esnaf ziyaretine başladı. Yolda vatandaşlarla sohbet eden, dertlerini dinleyen ve onlarla selfie çektiren Kılıçdaroğlu'nu bir esnaf beyaz kağıt üzerine dilimlediği ünlü Kars kaşarından ikram etti. "Meşhur Kars kaşarını bilmez miyim?" diyen ve yiyen Kılıçdaroğlu, vatandaşların geçim sıkıntısı ve terör konusundaki şikayetlerini dinledi. Bir vatandaşın "Hele şu Kars'ın haline bakın" demesi üzerine Kemal Kılıçdaroğlu , "13 yılda bu hale getirdiler. Bize 4 yıllık yetki verirseniz hepsini düzeltiriz" diye karşılık verdi.

"Yazık, günah bize"

Esnaf ziyaretinin ardından Halitpaşa Caddesi üzerindeki CHP'nin seçim bürosuna giren ve vatandaşlarla tokalaşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Yazık, günah bu ülkeye. Bir arada barış içinde yaşamak varken, bu kavga niye? Kavgadan, gerginlikten bıktık. Yeter artık. Refah, huzur istiyoruz. Ben bunun mücadelesini veriyorum. Bu mücadeleye destek verenleri CHP çatışı altına bekliyorum. Türkiye'de yönetim boşluğu var. Yazık, günah bize. Refah düzeyi yüksek bir toplum için mücadele veriyoruz. Neredeyse cadde ve sokaklarda birbirimize selam veremez duruma geldik. Türkiye'yi ateş çemberinden çıkarmamız lazım. Birbirimizi kucaklamamız, acılarımızı paylaşmamız lazım."

"Madem ki size şantaj ediyorlar; siz de onları sandığa gömün"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kars'taki esnaf ziyaretlerinin ardından Ardahan'a geçti. Kılıçdaroğlu, Ardahan'da Kongre Caddesi'ndeki miting alanında yağmur altında toplananlara hitap etti. Miting için havanın uygun olmadığına işaret eden Kılıçdaroğlu, katılımcıların ıslandığını, güzel ve huzurlu, refahı yüksek Türkiye için hep birlikte sıkıntılara katlanacaklarını söylerek şöyle devam etti:

"Şimdi terörü azdırdılar, kan ve göz yaşını milletin önüne koydular. 'Ya bize 400 milletvekili vereceksiniz, ya da sizi her seferinde seçime götüreceğiz' dediler. Ben de sizden bir şey istiyorum: Madem ki size şantaj ediyorlar. Size de onları sandığa gömün, bir daha da bu lafı etmesinler.

"13 yıldır armut mu topluyordun?"

13 yıldır sen ne yapıyordun? Armut mu topluyordun, cebini mi dolduruyordun? Demek ki neymiş? Kaynak varmış. Demek ki neymiş? Türkiye'nin sorunları iyi bilen Cumhuriyet Halk Partisi'ymiş. Demek ki neymiş? Kul hakkını yemeyen parti Cumhuriyet Halk Partisi'ymiş" diye konuştu.

Ardahan'dan Gürcistan'a Çıldır'da Aktaş sınır kapısı açıldığını ancak birçok sorunun yaşandığını belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "Peki altyapısı var mı? TIR'ların kalacağı yer var mı? Gümrük kapısı var mı? Usulen açtılar. Nasıl olsa biz Ardahanlıları kandırırız dediler. Ya Allah aşkına sizi kandırabilirler mi? O zaman izin vermeyeceksiniz" dedi.

"Kim din üzerinden siyaset yapıyorsa, bilin ki Müslümanlığa en büyük zararı o veriyor"

Taşımalı eğitim sistemi nedeniyle annelerin çocuklarını kilometrelerce ötelere gönderdiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, bu sistemi kaldıracaklarını nerede öğretmen varsa orada öğrenci olacağını bildirdi. Ayrıca öğrencilerin tam gün okulda olacaklarını, okulda öğretmeni ile hiçbir bedel vermeden öğle yemeği yiyeceklerini, akşam ise evlerine gideceklerinin müjdesini veren Kılıçdaroğlu, öğretmenleri toplumun lideri yapacaklarını ve geçinebilecekleri kadar maaş vereceklerini belirtti. Etnik kimlik, dil, din ve inanç üzerinden siyaset olmayacağına vurgu yapan Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Kim din üzerinden siyaset yapıyorsa, bilin ki Müslümanlığa en büyük zararı o veriyor. Benim bildiğim benim ahlakım benim inancım ibadet Allah için yapılır, siyaset için yapılmaz. Bunlar ibadeti de siyaset için yapıyorlar. Yazıktır günahtır. Buna da izin vermeyin. Benim düşüncem yine şu; insan Allah'ın yarattığı en değerli varlıktır ve benim başımın üstünde yeri vardır. Hiçbir zaman aksini düşünmedim. Sevgili Ardahanlılar ben sizden birisiyim. Siz nasıl yaşıyorsanız, ben de aynı şekilde yaşıyorum. Bir dairem var oturuyorum çoluk çocuğumla aldığımız aylıkla geçiniyoruz. Benim öyle köşeyi dönme hastalığım yok çok şükür. Benim öyle kul hakkı yeme alışkanlığım yok. Halkın derdini bilirim. Açlığı, yoksulluğu, sefaleti bilirim. Onun için mücadelem açlıkla, sefaletle, işsizlikle, benim mücadelem bu. Bu ülkeye huzuru bu ülkeye refahı getirmek zorundayız. Onun mücadelesini veriyoruz. Siyasette kavga istemiyoruz, gerginlik istemiyoruz. Bunlardan bıktık. O bunu dedi, bu bunu dedi, kim ne derse desin ben halkı dinliyorum. Tek inandığım kitle sizsiniz. Size inanıyorum size güveniyorum. Beni devlette önemli makamlara getiren beni milletvekili yapan beni CHP'ye genel başkan yapan Cumhuriyet'tir. Ve Cumhuriyet'e ve Mustafa Kemal'e borçluyum, ben Cumhuriyeti, ülkemi seviyorum."