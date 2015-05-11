Kılıçdaroğlu: Benim bakanlarımın odalarında ayakkabı kutuları olmayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'dan karayoluyla Amasya'ya geçerek Yavuz Selim Meydanı'nda toplanan partililere hitap etti.

Mitinge gelenlerin Anneler Günü'nü, "Bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Bütün annelerin ellerinden öpüyorum" ifadeleriyle kutlayan Kılıçdaroğlu, partisinin 7 Haziran'da yeni bir tarih yazacaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satırbaşları şu şekilde:

-Hiçbir ayrılığın, olmadığı, işsizliğin olmadığı, köylünün, esnafın, üreticinin kazandığı, kavganın olmadığı, siyasette gerginliğin olmadığı, temiz siyasetin egemen kılındığı, çatık kaşlı insanların değil güler yüzlü insanların olduğu Türkiye'yi yeniden ayağa kaldıracağız. Size sözüm söz. Hiç kimseyi inancından ötürü ötekileştirmeyeceğiz. Hiç kimsenin inancını siyasete malzeme etmeyeceğiz. Yaşam tarzını siyasete malzeme etmeyeceğiz. Benim ahlak, inanç ve siyaset anlayışım insan Allah'ın en değerli varlıktır ve benim başımın üstünde yeri vardır. Bizi bölmek istiyorlar, ayrıştırmak istiyorlar, bölünmeyecek, onurlu bayrağımızın altında onurumuzla yaşayacağız. Beraber, kardeşçe yaşayacağız. Bölünmeden, ayrışmadan, kavga etmeden, güzel Türkiye'yi inşallah cennete çevireceğiz. Her yerde huzur, her evde barış olacak.

'Evde tencere kaynamazsa, işsiz bir genç varsa o evde huzur olmaz'

-Eğer evde tencere kaynamazsa o evde barış olmaz. Bir evde işsiz bir genç varsa o evde huzur olmaz. Yeni bir başlangıç, her evde huzur, barış olacak diyorsak refahı tabana yayacağız. Emekliyi destekleyeceğiz. Bizim emekliye vefa borcumuz vardır. Onlar çalışıp, üretti, biz emekliye sahip çıkacağız. CHP Genel Başkanı olarak diyorum ki hiçbir emekli meraklanmasın. CHP sizin sahibiniz, koruyucunuzdur. Sizi savunacağız, destekleyeceğiz. Ben de ülkenin içinde bulunduğu durumu biliyorum. Ama imkan sınırlı, Ramazan ve Kurban bayramlarında birer maaş ikramiye vereceğiz. Sözüm sözdür. 'Parayı nereden bulacaksınız?' diye koro halinde bağırıyorlar. Bu soru kadar ayıp bir soru yoktur. Ya zaten ne veriyorsun ki. Kaç-Ak Saray'a bağlanan bütün hortumları keseceğim. Sözüm söz. CHP iktidarında atama bekleyen öğretmen kavramı olmayacak" diye konuştu.

-Sen pırlantadan vergiyi kaldırıyorsun ben de mazottan kaldırıyorum. Senin tercihin öyle, benim tercihim de işçiden, köylüden, emekliden yana. Var mı söyleyeceğiniz? Ankara'dakilere sesleniyorum. 'Nereden bulacaksın parayı?' diyorlar. Parayı buluyoruz. Sözüm söz. Kul hakkı yiyenden hesabına soracağız. Hiç kimse bir yere kaçmasın. Bir siyasetçi 'ben hesap vermem' diyorsa bilin ki cebini doldurmanın peşindedir. Eğer bir siyasetçi halka hesap vermekten korkmuyorsa o dürüsttür, namusludur. Biz hesap vermeyi arzu ederiz. Korkmayız. Parayı nereden bulacaksınız diyorlar. Ya siz siz daha ülkeyi nasıl yönettiğinizi biliyorsunuz. Çıkan kanunları nasıl olduğunu bile bilmiyorsunuz.

Bakan Şimşek'in yuhalanmasına izin vermedi

-CHP iktidarında bunlara bir kursa açacağız Bir şeyler öğreteceğim.Benim derdim zenginleşmek, köşeyi dönmek değil. Sadece benim değil, çocuklarım, akrabalarım, yandaşlarım asla ve asla köşeyi dönme hastalığına kapılmayacaklar. Sözüm sözdür. Benim için yandaş yok, vatandaş var. Paranın nerede olduğunu çok iyi biliyorum. Benim çocuklarımın yatak odaların da boy boy kasalar olmayacak. Benim bakanlarımın odalarında ayakkabı kutuları olmayacak. Benim bakanlarım birilerinin önüne yatmayacak. Ben oğluna telefon açıp paraları sıfırla demeyeceğim. Hiç kimse meraklanmasın. Bu ülke için, sizin için çalışacağım.

"Bunların bir ağababası var işçiye '1500 tl vermek zulümdür' diyor" sözleri sonrası kalabalıktan 'yuh' sesleri gelmesi üzerine Kılıçdaroğlu 'yuh çekmeyin yuh çekmeyin' diye uyararak Bakan Mehmet Şimşek'in yuhalanmasına izin vermedi.