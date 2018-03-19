Kılıçdaroğlu, belediye çalışanlarının nişan yüzüklerini taktı

ADANA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün, toplu temel atma ve açılış töreni için geldiği Adana\'nın merkez Çukurova ilçesinde, belediyede çalışan Aycan Kılan ile Ahmet Koçak\'ın nişan yüzüklerini taktı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Çukurova Belediyesi\'nde çalışan Aycan Kılan ile Ahmet Koçak\'ı nişanına katıldı. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, kendisinin damat tarafı olduğunu belirtip Kılıçdaroğlu\'ndan kızı istedi. Kılıçdaroğlu, gelin adayı Aycan Kılan\'a dönüp, \"Ne diyorsun kızım?\" diye sordu. Daha sonra da \"Verdim gitti. Gençlerimiz birbirlerini görmüş beğenmişler, o halde mürüvvetini görsünler\" dedi. CHP Lideri, daha sonra Aycan Kılan ile Ahmet Koçak\'ın nişan yüzüklerini taktı. Kılıçdaroğlu, genç çifti tebrik ettikten sonra evden ayrıldı.



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