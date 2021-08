CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’deki işsizliğe dikkat çekerek, “Belediye başkanlarımızın önünde, yüz binlere ulaşan işsizlere ait dilekçeler var” dedi. Emekliye verilen bayram ikramiyesinin miktarını da eleştiren Kılıçdaroğlu, “Adı ikramiye ama verilen para, para değil” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Mersin programına bu sabah, Mersin Hal Komplesi’ndeki esnafı ziyaret ederek başladı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in de eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, esnafla tek tek selamlaştı. Kılıçdaroğlu, halde, okul arkadaşı Hüseyin Bülbül ile karşılaştı. Kılıçdaroğlu, halin içindeki lokantada çalışan bir gençle sohbet etti.

Kılıçdaroğlu halden çıkarken bir esnaf, "Sabah kalkıyoruz mazot pahalı. Buna bir çözüm bulunması lazım ya. Vallahi umudumuz sensin" dedi. Kılıçdaroğlu daha sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Ardından da Akdeniz İlçesi’ndeki esnafın sorunlarını dinledi.

Kılıçdaroğlu esnaf ziyareti sırasında Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin halde açtığı kreşin büyük bir hizmet olduğunu dile getirdi. Kılıçdaroğlu, “Anneler, güven içinde getirip çocuklarını bırakabiliyorlar: Oradaki öğretmenler, çocuklara güzel şeyler öğretiyorlar. Sevgiyi, saygıyı, yabancı dili, her şeyi. Dolayısıyla Mersinlilere yapılan her hizmetin karşılığını Mersinli veriyor. Mutluyuz. İnşallah Türkiye’nin her tarafı da böyle güzel olur” dedi.

Mersin’de de gençlerin büyük ölçüde işsiz olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanlarımızın önünde, yüz binlere ulaşan işsizlere ait dilekçeler var. Bunu karşılamak mümkün değil tabii ki. Hükümetin bu konuda çaba harcaması lazım. İş alanları yaratması lazım. Biz elimizden geleni yapıyoruz, ama iktidar bunu yapmıyor. İktidar olduğumuzda her şeyi çözeceğiz. Bütün sorunları çözeceğiz” açıklamasını yaptı.

Bir vatandaşın “50 yıllık MHP’liyim Andımız’a sahip çıkmadılar, sildim hepsini. Bu ülkeye kurtarıcı olan seninle Meral Akşener’dir başkanım” demesi üzerine Kılıçdaroğlu, “İnşallah kurtaracağız” karşılığını verdi.

Kılıçdaroğlu esnafı gezerken kendisine seslenen bir emekli, maaşlarının ve bayram ikramiyelerinin arttırılmasını istedi. Kılıçdaroğlu, emeklinin sorunlarını çözeceği sözünü vererek emeklilere verilen bayram ikramiyesi için “Adı ikramiye ama verilen para, para değil” düşüncesini dile getirdi. Kılıçdaroğlu, emekliye en az asgari ücret düzeyinde ikramiye verilmesi gerektiğini vurguladı.

Kılıçdaroğlu, girdiği bir beyaz eşya dükkânında esnaf tarafından “İnşallah Cumhurbaşkanım hoş geldiniz” diye karşılandı. Gülümseyerek "Durun bakalım" karşılığını veren Kılıçdaroğlu, dükk+anda esnaf ile kısa süre sohbet etti.

Fotoğraf çekimi sırasında kadın esnaf, “Biz konu mankeni değiliz” dedi. Kılıçdaroğlu da bunun üzerine “Hayır efendim siz alın teriyle para kazanıyorsunuz” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kısa süre önce, benzeri bir fotoğrafı için, “Oy almak için bazı yerlerde görüyorsunuz başörtülü birkaç kişiyi yanlarında adeta vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi aldatmıyor. Geçti o işler” ifadesini kullanmıştı. (ANKA)