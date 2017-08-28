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Kılıçdaroğlu, bayramda Enis Berberoğlu'nu ziyaret edecek

Kılıçdaroğlu, 'Adalet Kurultayı'nın ardından yarın Ankara'ya dönecek

28 Ağustos 2017 16:36

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nda, MİT TIR'ları davasından Maltepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu ziyaret edecek.

Kılıçdaroğlu'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurban Bayramı'ndaki programı netleşti.

Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere köyünde kurulan kamp alanındaki "Adalet Kurultayı"na katılan Kılıçdaroğlu, yarın kurultayın tamamlanmasının ardından Ankara'ya dönecek.

Kılıçdaroğlu, başkentte 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'de düzenlenecek törene ve çeşitli etkinliklere katılacak.

Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Kurban Bayramı'nın ilk günü 1 Eylül'de ise tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu ile görüşmek üzere İstanbul'da olması bekleniyor.

Maltepe Cezaevi'ndeki ziyaret için Adalet Bakanlığına izin başvurusunda bulunan Kılıçdaroğlu, bu talebin olumlu karşılanması halinde Berberoğlu ile görüşerek, bayramını kutlayacak.

Kılıçdaroğlu'nun bayramın diğer günlerini ise ailesiyle geçireceği, çeşitli ziyaretler yapacağı öğrenildi.

 

Yürüyüş sonrası ikinci ziyaret

 

Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından 15 Haziran Perşembe günü Ankara Güvenpark'tan İstanbul'a "Adalet Yürüyüşü" başlatan Kılıçdaroğlu, 25 gün boyunca yaklaşık 430 kilometre yol yürümüştü.

Kılıçdaroğlu, 9 Temmuz'da vatandaşların katılımıyla Maltepe'de büyük bir miting yapmış ardından, 10 Temmuz'da Berberoğlu'nu ilk kez ziyaret etmiş, Maltepe Cezaevi'nde yaklaşık 2 saat kalmıştı.

Kurban Bayramı'ndaki bu ziyaret, Kılıçdaroğlu'nun 10 Temmuz'un ardından ikinci ziyaret olacak.

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