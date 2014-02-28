Kılıçdaroğlu: Baykal kasetinin faili Erdoğan'dır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile gündemdeki ses kayıtlarını değerlendirdi. CNN Türk'te Enver Aysever'in sunduğu Aykırı Sorular programında konuşan ve iki durum arasında farklılıklar olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Dağlar kadar fark var. Bir olay tümüyle özel yaşamla ilgili. Onun faili, özel yaşamı, kontrol eden, denetleyen Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

"Şaibeli bir kişidir. Onun bilgisi dahilinde gerçekleşen bir olaydır. Bu kadar net söylüyorum. Kendisi talimat verdi. MİT'e bunun faillerini bulun diye kendisi söyledi. Bugüne kadar bulunmadı. Özel yaşamdı. Neden bulunmadı? Siyasetin konusu olmamalıydı" diyen CHP lideri şöyle konuştu.

"Bugünkü ses kayıtları ise farklı şeyler. Bir hırsızlık olayını anlatıyor. Bir hükümetin ve onun içindeki bazı bakanların, Türkiye Cumhuriyeti devletini nasıl soyduklarını anlatılıyor. Oğluyla yaptığı görüşmeyi dinledikten sonra ben artık o kişiye Başbakan lafını etmeyeceğim. Şaibeli bir kişidir. Bu ülkede Başbakanlık yapamaz. Aldığı oylar helal değildir. Harama ortak olmuştur. O artık benim dilimde başçalandır"

'Cemaat ile ilişkim yok'

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından bazı satır başları şöyle:

- Önceden bize kasetlerle ilgili bir istihbarat gelmedi ancak kasetlerin devamı gelecek.

- (Cemaat ile işbirliği içinde misiniz?) Cemaat ile hiçbir iletişimimiz olmadı. Ben hiçbir zaman cemaate dönüp 'Siz ne istediniz de biz vermedik' demedim. Kim söyledi? Yolsuzluğu ayyuka çıkmış adam söylüyordu bunu.

- Benim buna benzer bir ses kaydım çıkarsa istifa ederim. Başbakan Erdoğan'ın istifa etmesi gerekiyor.

- AK Parti'nin seçimlerde büyük oy kaybedeceğini düşünüyoruz.

- Türkiye kaosa değil bir dikta yönetimine doğru gidiyor. Mevcut dikta rejiminin oluşmasında cumhurbaşkanının da sorumluluğu ve katkısı var.

- Özel yaşamla ilgili görüntü ve ses kayıtlarının yayınlanmasını doğru bulmam. Bunlar sıcak siyasetin konusu olmamalıdır. Ama devleti yönetmek üzere iktidar olup devleti soyuyorsanız bunun delilinin resmisi, gayri resmisi olmaz. Amerika'da Watergate skandalını hatırlayın. Mahkeme kararı mı vardı. Yasa dışı telefon dinlediği için kişi, Amerikan başkanlığından ayrılmak zorunda kaldı. Biz de 'Alo Fatih' var. Bu artık sıradan bir şey bizde.