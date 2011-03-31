Kılıçdaroğlu: Başsavcı değişmedi



T24- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine atanan Zekeriya Öz'ün Ergenekon davasından çekilmesi hakkında "Başsavcı değişmedi. Bu davanın başsavcısı Sayın Erdoğan'dır. Kendisi öyle demişti" dedi.



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz'ün İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği görevine getirilmesiyle davadan çekilme sürecini şöyle yorumladı:



"HSYK Başkanı kime bağlı? Adalet Bakanı'na bağlı. O kime bağlı? Başbakan'a. Nasıl der yargının işine karışmıyoruz?

Zekeriya Öz'ü siz görevden aldınız.

Kılıf uyduruyorsunuz. Kendinizi eski siyasetçi olarak adlandırıyorsunuz. Eski siyasetçi olabilirsiniz ama halka doğruları söylemiyorsunuz. Halka yalan söyleyen politikacılardan bıktık.

Erdoğan 'Yargı bizim işimize karşımasın' diyor. Her türlü hukuksuzluğu yap, peki halk adaleti nerde arayacak?

Bunu söyleyen kişi demokrasi ne biliyor mu?

Gitsin başka ülkelerin başbakanlarına sorsun. Desin 'Ben başıma buyrugum her şeyi yaparım, ben ona karışmam, o da bana karışmasın' dedim. Bakalım onlar der."

Bir gazetecinin "Savcı Öz'ün Ergenekon davasından uzaklaştırılmasına nöbet değişimi olarak mı bakıyorsunuz?" sorusu üzerine CHP lideri şu sözlerle cevap verdi:

"Başsavcı değişmedi. Bu davanın başsavcısı Sayın Erdoğan'dır. Kendisi öyle demişti. Özi terfi ettirildi, başka biri getirildi, ne fark eder? Aslolan yargılama mevkisindeki kişilerin tarafsızlığı. Öyle mi? Hayır. Yargıtay'dan 'tarafsız değiller'dir çıktı. Yargı tarafsız olmadıkça 3 Zekeriya Öz gider, 7'si gelir."



Başka bir gazetecinin "AKP'nin Kanun hükmünde kararnameleri seçim sürecini nasıl etkiler?" sorusunu da Kılıçdaroğlu, "Bakanlıkların birleşmesi gerekiyorsa parlamentoya getirirler. Belki katılırız. Kanun hükmünde kararname, olağanüstü hallerde başvurulması gereken bir yoldur. Türkiye'de böyle bir durum yok" diyerek yorumladı.

