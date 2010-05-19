Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP'nin oy oranı yüzde 32.2

T24

‘Görüntüler yüzünden’

Seçmen istifayı onaylıyor

Kemal Kılıçdaroğlu rüzgarını arkasına alan CHP’nin seçimlerde nasıl bir performans göstereceği de merak konusu. Kanal D, dün akşam Kılıçdaroğlu’nun adaylığının seçmen üzerinde nasıl etki yarattığını sorgulayan bir araştırmayı yayınladı. Adil Gür’ün başkanlığını yaptığı A&G Kamuoyu Araştırma şirketinin yaptığı ankete göre Kılıçdaroğlu liderliğinde CHP oylarını artırıyor.A&G Kamuoyu Araştırma şirketi, 15-17 Mayıs tarihleri üzerinde 39 il ve 127 ilçede, 18 yaş ve üstü bin 796’sı kadın olmak üzere 3 bin 603 seçmenle yüz yüze görüştü. Seçmene sorulan sorulara verilen cevaplarda ise ortaya çok ilginç bir tablo çıktı. Bu tabloya göre Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olması durumunda CHP’nin oyunu yüzde 32,3’e çıkarıyor. Eğer Baykal tekrar gelirse CHP’nin oyları ise yüzde 18,6’a iniyor. Eğer Baykal bir genel başkan atarsa da CHP’nin oyları yüzde 21,7 oluyor.Araştırmada ortaya çıkan bir başka sonuç ise AKP ile ilgili. AKP’ye 29 Mart yerel seçimlerinde oy verenler aynı kararlılıklarını sürdürüyor. Ancak muhalefet ve kararsızlar ise Kılıçdaroğlu ismi üzerinde uzlaşıyor. Bir bakıma Kılıçdaroğlu seçmenin üzerinde ‘güç algısı’ oluşturarak AKP muhaliflerinin ve kararsızların birleştiği ortak adres oluyor.Yapılan araştırmaya göre seçmenler, Baykal’ın istifasını yakından takip ediyor. Ankete katılanların yüzde 96,3’ü Baykal’ın istifasından haberdar. Yüzde 82,9 ise istifanın kasetten kaynaklandığını biliyor. Baykal’a ait olduğu iddia edilen görüntülerin internete kimin sızdırdığını emniyet güçleri araştırıyor. Ancak ’kimin sızdırdığı’ konusu kamuoyunu da meşgul ediyor. İşte bu soru araştırmada seçmene de soruldu. Seçmen ise çoğunlukla bu kasetin CHP içindeki muhalefet tarafından sızdırıldığına inanıyor.Araştırmada ’Baykal’ın istifasını doğru buluyor musunuz?” sorusu da yöneltildi. Yüzde 69,2 istifayı doğru bulurken doğru bulmayanların oranı yüzde 23,2. Hatta doğru bulanların partilere göre dağılımı yapıldığında ise seçmenlerin bu konuda ortak fikirde olduğu görülüyor. AKP’lilerin yüzde 77,7’si, CHP’lilerin yüzde 63,8’si, MHP’lilerin yüzde 66,5’i, BDP’lilerin yüzde 85,2’si istifayı doğru bir hareket olarak yorumlamış durumda. Araştırmaya katılanların yüzde 41,7’si ise CHP’nin başında Kılıçdaroğlu’nu görmek istediğini söyledi.