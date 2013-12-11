'Başbakan'ın su içsinler diye yardım ettiği kabilenin barajı ve su şirketi var'

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın suya kavuşmaları için 200 bin dolarlık çek verdiği Kızılderili kabilesinin, Oregon’in en büyük barajına sahip kabile olduğunu söyledi. Kabile hakkında kendi internet sitesinden tarayarak bilgi edindiklerini anlatan Kılıçdaroğlu, “İnanamayacaksınız, Oregon'un en büyük barajlarına da sahipler bunlar ve siz oraya su götürüyorsunuz” dedi. 2014 Bütçe görüşmelerinde CHP adına konuşan Kılıçdaroğlu’nun Kızılderili kabilesine ilişkin Meclis tutanaklarına giren sözleri şöyle:

'Kabilenin kumarhanesi, plazası, tatil köyleri var!'

Değerli arkadaşlarım, bu Hükûmetin çok defosu var. Sayın Başbakan kalktı, 19 Kasım 2013'te bir konuşma yaptı AKP grubunda. Efendim, diyor ki konuşmasında: "Amerika Birleşik Devletlerinde, Oregon'da, 5 bin kişiye su temin edecek depo ve tesisatın kurulması için TİKA'yı devreye koyduk." Oregon'da bir Kızılderili kabilesi var, Kabile Şefi Moses, buna 200 bin dolarlık çek vermişler, Kızılderililer su içsin diye. Güzel, bizim Kızılderililere yardım yapılmasın diye bir düşüncemiz yok zaten. Eğer bunlar susuzsa, Amerika Birleşik Devletleri bunlara su sağlamıyorsa, Türkiye Cumhuriyeti'nin devreye girip su sağlaması bizi mutlu eder. Ama biz de baktık ya, bu Kızılderili kabilesinin nesi var, nesi yok diye. Okuyorum size değerli arkadaşlarım, kendi İnternet sitelerinden okuyorum:

'Enerji ve su şirketi var'

Tatil köyleri var. Kumarhaneleri var. Orman ürünleri işletmesi var. Plazaları var. Kompozit ürün fabrikaları var. Risk sermayesi şirketleri var. İnanamayacaksınız, Oregon'un en büyük barajlarına da sahipler bunlar ve siz oraya su götürüyorsunuz.

Ya, arkadaşlar, neden bu Sayıştay raporları buraya gelmiyor, hiç düşündünüz mü?

Kızılderili kabileye su götürmek için 200 bin dolar para harcayan şu Hükûmet’e sormak isterim: Ordu merkeze bağlı Gökömer köyünde su yok, Ordu Merkeze bağlı Gökömer köyünde. Antalya Gazipaşa'ya bağlı Küçüklü'de su yok arkadaşlar. Sen kalkmışsın, taa Kızılderili’ye, kumarhanesi olan, barajı olan, su şirketi olana 200 bin dolar çek veriyorsun. Pes yani ne diyeyim, Allah akıl fikir versin. Bunun hesabını soracak mıyız?

'TİKA Tunuslular'ı dövsün diye cop göndermiş'

TİKA ne yapmış sonra? Tunus'a da yardım yapmış. Ne yardımı biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Diyeceksiniz "Mutlaka oradaki yoksullara yardım yapmış." Yok, arkadaşlar. 6 adet TOMA aracı göndermiş oraya. Toplumsal olay kalkanı göndermiş polisler kalkan kullansınlar diye, vücut koruyucu kalkan göndermiş, Robocop elbiseleri. Poliüretan cop göndermiş, Tunusluları iyice dövsünler diye ve bir de 5 bin adet de kelepçe göndermişler. TİKA'nın görevi bu mu Allah aşkına, bu mu TİKA'nın görevi? Kelepçe mi göndermek? Şimdi, ben bunu bu Hükûmet’e sormayacağım da kime soracağım? Tamam, siz bunu bu açıklıkla soramazsınız, bari kapalı kapılar ardında sorun arkadaşlar. "Hadi demokrasi" diyorsak böyle bir yapı olmaz ki. Bunlar Sayıştay raporlarının buraya neden gelmediğinin gerekçeleridir. Bunun için gelmiyor.