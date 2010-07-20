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Kılıçdaroğlu: Başbakan her şeyi istismar ediyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, grup konuşmasında ağlayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın numara yaptığını söyleyerek 'Her şeyi istismar ediyor' dedi.

20 Temmuz 2010 03:00

T24- CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, grup konuşmasında ağlayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın numara yaptığını söyleyerek 'Her şeyi istismar ediyor' dedi.


İşte Kılıçdaroğlu'nun Başbakan Erdoğan'a cevabı:

Başbakan ağlama numarası yapıyorsa önce çıkıp halktan özür dilesin. Yaptığı çok ayıp bir şeydir. O aile bile Erdoğan’ın getirdiği düzenlemelerin 12 Eylül Anayasa’sını değiştirmeyeceğini biliyor.

 

Eğer bu Başbakan 12 Eylül’e sataşacaksa niçin YÖK’ü kaldırmıyor? Başbakan’ın elinden tutan mı vardı? 12 Eylülcüler yargılansın diye önerge verdiğimiz zaman zaman bunu reddedenler onlar değil miydi? Bunlar doğru değil, doğruları söylemiyor.

 

Şehit olaylarını, terör olaylarını iç politikada malzeme olarak kullanmak istemiyorum. Şehit yakınlarının tümüne başsağlığı diliyorum. Şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Recep Bey’in dönüp arkasına bakması lazım. Toplumu nasıl bu hale getirdi. Bir öz hesaplaşma yapması lazım.

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