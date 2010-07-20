Kılıçdaroğlu: Başbakan her şeyi istismar ediyor

T24-

Başbakan ağlama numarası yapıyorsa önce çıkıp halktan özür dilesin. Yaptığı çok ayıp bir şeydir. O aile bile Erdoğan’ın getirdiği düzenlemelerin 12 Eylül Anayasa’sını değiştirmeyeceğini biliyor.

Eğer bu Başbakan 12 Eylül’e sataşacaksa niçin YÖK’ü kaldırmıyor? Başbakan’ın elinden tutan mı vardı? 12 Eylülcüler yargılansın diye önerge verdiğimiz zaman zaman bunu reddedenler onlar değil miydi? Bunlar doğru değil, doğruları söylemiyor.

Şehit olaylarını, terör olaylarını iç politikada malzeme olarak kullanmak istemiyorum. Şehit yakınlarının tümüne başsağlığı diliyorum. Şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Recep Bey’in dönüp arkasına bakması lazım. Toplumu nasıl bu hale getirdi. Bir öz hesaplaşma yapması lazım.