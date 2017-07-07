Kılıçdaroğlu: Barışçıl geçen yürüyüş, barışla noktalanacak

Adalet Yürüyüşü’nün 22. gününde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar kanadının “Biz izin veriyoruz” açıklamalarına tepki göstererek, “Adalet istemek ne zamandan beri birilerinin iznine bağlı oldu” dedi. Kılıçdaroğlu barışçıl geçen yürüyüşlerini pazar günü de barışla noktalayacaklarını söyledi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Tavşancıl Mahallesi’nde konaklama alanında geceyi geçirdikten sonra dün sabah Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Yahya Kaptan’ın mezarını ziyaret etti. Daha sonra konaklama alanına geri dönerek gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “Yahya Kaptan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün nutkunda uzun uzun söz ettiği bir milli kahramanımız. Bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden, hayatını veren herkese şükran borçluyuz” dedi.

Hepimizi üzüyor

Irak’ta IŞİD’in Türkmenlere yönelik saldırısına değinen Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu arada bizi üzen bir başka olay daha var. Telafer’de IŞİD’in saldırısı sonucu 200 Türkmen’in katledilmesi. Kadın yaşlı herkesi katletmeleri gerçekten hepimizi üzüyor. Bizim gençlik kollarımız şu anda Irak’taki Türkmenlere yardım TIR’ları götürüyorlar. Şu anda Telafer bölgesindeler” diye konuştu.

Ne demek izin

Adalet Yürüyüşü ile Türkiye’nin en barışçıl eylemini yaptıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Kimsenin burnu kanamadan, kimseye kötü söz söylemeden, herkesi kucaklayarak, bizim gibi düşünmeyen insanları alkışlayarak yolumuza devam ediyoruz. En barışçıl eylemimiz bazı çevrelerde ciddi kaygılar, endişeler yaratıyor. Hiç kimse şunu unutmasın biz bu yürüyüşü ‘adalet’ adı altında yapıyoruz. Bazı çevreler ‘efendim yürüyorsunuz ama işte biz izin veriyoruz’, ne demek izin veriyoruz? Bu bizim anayasal hakkımız, insan olarak hakkımız, adalet istemek ne zamandan beri birilerinin iznine, birilerinin lütfuna bağlı oldu. Pazar gününe yaklaşıyoruz. İnşallah hiç kimsenin burnu kanamadan hep birlikte Maltepe’de olacağız. Türkiye’ye ve dünyaya sesleneceğiz. Bu yürüyüşü niçin yaptık, hangi gerekçelerle yaptık, ne istiyoruz biz, bunu anlatacağız.”

Açıklamanın ardından Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler Taşvancıl’dan Gebze’ye doğru yürümeye başlarken, yoğun güvenlik önlemleri sürdü. D-100 karayolunun İstanbul yönü ulaşıma kapatılırken, D-100 karayoluna bağlanan yan yollar kamyon, TIR ve çekicilerle kapatıldı. Kılıçdaroğlu’nun geçeceği güzergâhta polisler ve jandarmalar güvenlik önlemleri aldı. Dünkü yürüyüşe eski DİSK genel başkanları Rıdvan Budak, Süleyman Çelebi, DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası üyeleri, engelliler ve Kanal D’deki görevine son verilen gazeteci İrfan Değirmenci, gazetemiz yazarı Tayfun Atay ile birlikte milletvekilleri ve belediye başkanları ile çeşitli sivil toplum örgütlerinden temsilciler katıldı.