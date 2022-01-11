Kılıçdaroğlu: Bana kızanları anlıyorum ama etik sebeplerden dolayı paylaşım yapmayacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Gençlerimizle ilgili canımızı yakan olgular söz konusu olunca, paylaşacağımız içeriklerde hepimiz sorumlu davranmak zorundayız. Bana kızanları anlıyorum ama etik sebeplerden dolayı paylaşım yapmayacağım” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara’nın intiharı ile ilgili tartışmalar sürerken, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, şu mesajı verdi:

"Öfkeyi politik puana döndürme adına, bilimin uyarılarına kulak asmamayı doğru bulmuyorum"

“Gençlerimizle ilgili canımızı yakan olgular söz konusu olunca, paylaşacağımız içeriklerde hepimiz sorumlu davranmak zorundayız. Bana kızanları anlıyorum ama etik sebeplerden dolayı paylaşım yapmayacağım. Zamanı gelince gereken yapılacaktır. Tepkileri anlıyor ve saygı duyuyorum.

Bu tarz haberleri paylaşmakla ilgili bilimsel makaleler söz konusudur. Oluşan öfkeyi politik puana döndürme adına, bilimin uyarılarına kulak asmamayı doğru bulmuyorum.”