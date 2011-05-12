Kılıçdaroğlu: Bakan nasıl yeni öğrenmiş?

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “O mail bir bakandan” iddiasıyla ilgili olarak, Hayati Yazıcı adına sorumlu bulunduğu Devlet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya, “Peki kendisiyle ilgisi olmadığı söylenen maile ÖSYM ne cevap vermiş? Savcı araştırsın. Hatta araştırsın bakalım o mail YÖK’e de gönderilmiş mi?” sorusuyla karşılık verdi.



Kılıçdaroğlu incelemenin derinleştirlmesi gerektiğine değinerek,“O günlerde, ilgili kurumların yaptığı telefon görüşmelerinin, trafiğinin de savcılık tarafından incelenmesi gerekir” dedi. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:





'Suç durusunda bulunmak için neden benim açıklamamı bekledi?'



CHP lideri, “Bakan benim iddialarım sonrasında süreçten haberdar olduğunu söylüyor. Bunu Bakan’ın bilmemesine imkan yok. Nasıl yeni öğreniyormuş? Aslında herkes biliyor bu konuyu” tepkisini gösterdi. Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi: “Benim bir diğer sorum da ‘Suç duyurusunda bulunmak için neden benim açıklama yapmamı beklediler?’ Bu sorunun da yanıtını bekliyorum. Bir başka sorum da ÖSYM Başkanı’na; Bu ülkenin bir devlet bakanının adını taşıyan ve içeriğinde ‘yerleştirme’ talebi bulunan mail alınca ne yaptı? Sıradan bir yerden gelmiyor ki mail. Bir bakandan geliyor. Açıp telefonla ‘Efendim böyle bir mail geldi size mi ait yoksa sizin adınız mı kullanılıyor?’ demesi lazım. Eğer yapmadıysa... Öyle bir mail geleceğini bildiği için mi Bakana bilgi vermedi yoksa. Kimse merak etmesin bu işin takipçisi olacağım.”

