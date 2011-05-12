T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kılıçdaroğlu: Bakan nasıl yeni öğrenmiş?

CHP lideri, “Bakan benim iddialarım sonrasında süreçten haberdar olduğunu söylüyor. Bunu Bakan’ın bilmemesine imkan yok' dedi

12 Mayıs 2011 03:00

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “O mail bir bakandan” iddiasıyla ilgili olarak, Hayati Yazıcı adına sorumlu bulunduğu Devlet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya, “Peki kendisiyle ilgisi olmadığı söylenen maile ÖSYM ne cevap vermiş? Savcı araştırsın. Hatta araştırsın bakalım o mail YÖK’e de gönderilmiş mi?” sorusuyla karşılık verdi.

Kılıçdaroğlu incelemenin derinleştirlmesi gerektiğine değinerek,“O günlerde, ilgili kurumların yaptığı telefon görüşmelerinin, trafiğinin de savcılık tarafından incelenmesi gerekir” dedi. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:
 

'Suç durusunda bulunmak için neden benim açıklamamı bekledi?'

CHP lideri, “Bakan benim iddialarım sonrasında süreçten haberdar olduğunu söylüyor. Bunu Bakan’ın bilmemesine imkan yok. Nasıl yeni öğreniyormuş? Aslında herkes biliyor bu konuyu” tepkisini gösterdi. Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi: “Benim bir diğer sorum da ‘Suç duyurusunda bulunmak için neden benim açıklama yapmamı beklediler?’ Bu sorunun da yanıtını bekliyorum. Bir başka sorum da ÖSYM Başkanı’na; Bu ülkenin bir devlet bakanının adını taşıyan ve içeriğinde ‘yerleştirme’ talebi bulunan mail alınca ne yaptı? Sıradan bir yerden gelmiyor ki mail. Bir bakandan geliyor. Açıp telefonla ‘Efendim böyle bir mail geldi size mi ait yoksa sizin adınız mı kullanılıyor?’ demesi lazım. Eğer yapmadıysa... Öyle bir mail geleceğini bildiği için mi Bakana bilgi vermedi yoksa. Kimse merak etmesin bu işin takipçisi olacağım.”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24