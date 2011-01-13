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Kılıçdaroğlu: Bakan Günay şimdi ne yapacak?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 'ucube' doğrulamasını değerlendirdi.

13 Ocak 2011 02:00

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Başbakan heykel için ucube demedi' sözleri bizzat Başbakan Erdoğan tarafından yalanlanan Kültür Bakanı Ertuğrul Günay'ın şimdi ne yapacağını merak ettiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Kars’taki tamamlanmamış İnsanlık Anıtı heykeline “ucube” dediği iddiasıyla başlayan tartışmada buzları eritmeye niyetlenmiş ve “Başbakan heykele ucube demedi, gecekondulardan bahsetti” diyerek, “Biz hiç kimsenin emeğini yıktırmayız” sözleriyle de heykeltıraş Mehmet Aksoy’a destek vermişti.


Kılıçdaroğlu: Günay ne yapacak?

Gazeteciler, CHP liderine Başbakan Erdoğan'ın Günay'ın aksine ''Ben heykele ucube dedim'' sözlerini sordular. Kılıçdaroğlu, ''Benim merak ettiğim Kültür Bakanı ne yapacak. Kültür Bakanı'nın ne düşündüğünü merakla bekliyorum'' dedi.


Bakan Günay Şam'da

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, turizm alanında yatırım ve işbirliği olanaklarını değerlendirmek amacıyla düzenlenen Bölgesel İşbirliği Toplantısına katılmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'da bulunuyor.


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