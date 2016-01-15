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Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Demirtaş'ın dokunulmazlık dosyaları TBMM'de

Meclis'e gönderilen Demirtaş'ın 6 dosyası bulunuyor

15 Ocak 2016 14:31

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli, HDP Eş Genel Başkanı Selahatin Demirtaş’ın dokunulmazlık tezkereleri Meclis’e gönderildi.

Anka Haber Ajansı’nın haberine göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da aralarında bulunduğu 48 dosya, dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi Meclis’e gönderildi.

Meclis’e gelen 48 yeni dokunulmazlık dosyasında, HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Maliye Bakanı Naci Ağbal, MHP lideri Devlet Bahçeli, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ Şenoğlu’nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi bulunuyor. Meclis’e yeni gelen 48 dokunulmazlık dosyasında Demirtaş hakkında 6 dosya yer alıyor.

 

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