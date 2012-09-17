Kılıçdaroğlu, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti: Fenerbahçeliler kadar dişli çıkamadık

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ı ziyaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dava süresince Fenerbahçeli taraftarların duyarlılığını izlediklerini belirterek, ''Biz Fenerbahçeliler kadar dişli çıkamadık'' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ı ziyaret etti.

Yaklaşık yarım saat süren görüşmede yargının görevini tarafsız yapacağına inandığını belirten Aziz Yıldırım, ''Dava bittikten sonra konuşacağım.Biz Atatürk’ün kulübüyüz.Fenerbahçe Türkiye’dir’’ dedi.

Başkan Aziz Yıldırım’la görüşmesinde yargı süresini yakından takip ettiklerini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, ''Fenerbahçe taraftarlarının duyarlılığını izledik. Hatta eleştiri bile aldık. Biz CHP’liler Fenerbahçeliler kadar dişli çıkamadık'' diye konuştu.