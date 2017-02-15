Kılıçdaroğlu: AYM'ye gitmeme kararımız Binali Bey ve Devlet Bey'de hayal kırıklığı yarattı

Dün partisinin grup toplantısında anayasa değişikliği teklifinin Meclis'teki oylamalarını Anayasa Mahkemesi'ne götürmeyeceklerini açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu "Kılıçdaroğlu: AYM'e gitmeme kararımız Binali Bey ve Devlet Bey'de hayal kırıklığı yarattı" dedi.

İstanbul'da konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"590 bin kişi daha işsizler ordusuna katılmış durumda. Ekonominin çok parlak olduğu yönünde anlatımlar var ama gerçek öyle değil. Neredeyse her evde işsiz var, işsizliğin yoğun olduğu ülkede huzur olmaz. Pek çok ekonomik paket açıkladılar, sabırla bekledik. Gerçek tablo işsizliğin giderek arttığı bir tablo.

Sayın Binali Yıldırım'a açık çağrıda bulunuyorum. İşsizliği önlemek istiyorsan bizi de dinle. İzlenen politikalarla işsizlik önlenemez. Umarız ve dileriz bizim sözümüzü dinlerler, ekonomide de 180 derecelik aldığı politikalarda 180 derecelik bir değişiklik yaparlar."

Soru - Cevap

Referandum sonucunda hayır çıkarsa ne olur diye soruldu. Ülkede bir kaos mu yaşanır?

Hayır tam tersine, sayın cumhurbaşkanı cumhurbaşkanlığına, başbakan başbakanlığına, TBMM yasa yapmaya devam edecek. Herkes görevine anayasal sınırları içerisinde devam edecek. Bu açıdan sandığa giderken bütün vatandaşlarımın düşünerek sandığa gitmelerini söyledim.

AYM'ye gitmeyeceğimiz yönündeki açıklamalarımız belli çevrelerde hayal kırıklığı yaratmış durumda. Biz bu millete güveniyoruz. Sorun CHP, AKP, MHP sorunu değil, memleket sorunu. Dolayısıyla kararı millet verecektir. Çünkü milletimiz demokrasinin, parlamentonun ne kadar değerli olduğunu biliyor.

Önünüze gelen bir anket var mı, evet çıkarsa ne olur?

Ucu açık bir maceranın içine koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni sokmuş oluruz. Bütün yetkilerin tek kişide toplanması kadar yanlış bir uygulama yoktur. Herkesin yetki alanlarını TBMM belirliyordu, şimdi tüm bunları bir kişinin iradesine bırakıyoruz. Bu Türkiye'yi felakete götürür.

Ben bu milletin sandığa giderken kendi vicdanında ölçüp tartmasını istedim. Biz kendi milletimize, sağduyusuna güveniyoruz. Tek adam yönetimlerinin olduğu Irak ve Suriye'ye bakın. Bunlar çok iyi örnek, onlara benzeyelim diyorlarsa Türkiye felakete sürüklenir. Japonya'ya, Almanya'ya bakalım, onları örnek alalım diyorlarsa vatandaşlarımız 'hayır'lı bir karar vereceklerdir.