Kılıçdaroğlu: AYM, verdiği kararla ‘doğruları söylemek suç değildir’ dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) gazeteci Can Dündar ve Erdem Gül’ün tutukluluğu hakkında verdiği ‘hak ihlali’ kararını değerlendirirken "Anayasa Mahkemesi verdiği kararla 'doğruları söylemek suç değildir' dedi” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün, ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine ve ihlalin ortadan kaldırılması için kararın ilgili Mahkemeye gönderilmesine karar vermesine ilişkin açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu karara ilişkin, "Anayasa Mahkemesi verdiği kararla "doğruları söylemek suç değildir" dedi. Can Dündar, Erdem Gül ve tüm gazetecilere özgürlük diliyorum" dedi.