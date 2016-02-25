T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kılıçdaroğlu: AYM, verdiği kararla ‘doğruları söylemek suç değildir’ dedi

"Tüm gazetecilere özgürlük diliyorum"

25 Şubat 2016 22:02

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM)  gazeteci Can Dündar ve Erdem Gül’ün tutukluluğu hakkında verdiği ‘hak ihlali’ kararını değerlendirirken "Anayasa Mahkemesi verdiği kararla 'doğruları söylemek suç değildir' dedi” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün, ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine ve ihlalin ortadan kaldırılması için kararın ilgili Mahkemeye gönderilmesine karar vermesine ilişkin açıklama yaptı. 

Kılıçdaroğlu karara ilişkin, "Anayasa Mahkemesi verdiği kararla "doğruları söylemek suç değildir" dedi. Can Dündar, Erdem Gül ve tüm gazetecilere özgürlük diliyorum" dedi.

ETİKETLER

kılıçdaroğlucan dündarerdem gülkararyorumne dedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24