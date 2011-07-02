-KILIÇDAROĞLU ATATÜRK'ÜN EVİNİ ZİYARET ETTİ SELANİK (A.A) - 02.07.2011 - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün evini ve Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Atina'da dün katıldığı Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı sonrasında bugün geldiği Selanik'te, gerçekleştirdiği ziyaretin ardından protokol defterini imzaladı. CHP Genel Başkanı, burada yaptığı açıklamada, ''Ata'nın evini ziyaret etmekten duygulandığını'' belirtti. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Türkiye'de devrim yapan ve yaptığı devrimler sadece Türkiye'ye değil, tüm dünyaya örnek olan Lideri her yerde ve her ortamda anmamız gerekiyor. Mustafa Kemal, bu açıdan gerçekten çağdaş uygarlık hedefini gösteren ender liderlerden birisidir. O'ndan önce ve O'ndan sonra pek çok lider çıktı, ama O'nun kadar uygarlık hedefini gösteren lider olmadı. Pek çok lider tarih sahnesinden silindi gitti, Mustafa Kemal yaşıyor.'' CHP lideri Kılıçdaroğlu ile beraberindeki heyet, daha sonra Batı Trakya'ya hareket etti.