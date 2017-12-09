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Kılıçdaroğlu Ataşehir Belediyesi'ni ziyaret edecek

Kılıçdaroğlu, saat 05.00'da Türkiye'ye dönecek

09 Aralık 2017 01:33

İngiltere'de temaslarda bulunan ve sabah 05.00'da Türkiye'ye dönmesi beklenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,  döner dönmez Ataşehir Belediyesi'ni ziyaret edecek.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İçişleri Bakanlığı tarafından 'İmar Kanunu'na muhalefet, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu ile Devlet İhale Kanunu'na aykırı hareket etmek gerekçesiyle görevden alınmıştı.

Hürriyet'in haberine göre, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere'den sabah saat 05:00'da Türkiye'ye geleceğini ve Türkiye'ye döner dönmez de Ataşehir Belediyesi'ne geçeceğini söyledi.


  

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Kemal KılıçdaroğluAtaşehir BelediyesiBattal İlgezdi

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