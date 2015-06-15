Kılıçdaroğlu: Hükümet kurma görevi yüzde 60'lık bloka düşüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koalisyon senaryolarına ilişkin olarak MHP ve HDP'ye mesaj gönderek, "Seçim sonrasında yüzde 40’lık ve 60’lık denge oluştu. Toplumun ortaya koyduğu bir denge. Bütün partilerin bu dengeyi gözardı etmemesi gerekiyor. Ve asıl görev hükümet kurma görevi yüzde 60’lık bloka düşüyor" dedi.

Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi toplantısı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

‘Demokrasimiz kazandı’

Bu seçimler sonrası Türkiye kazandı, demokrasimiz kazandı. Bu vesileyle sandığa gidip oy veren bütün yurttaşlarımıza içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Demokrasimizi güçlendirdikleri için. Geleceğe umutla bakıyoruz beklentisini güçlendirdikleri için.

‘Örgütlerimize ve STK'lara da teşekkür ediyoruz’

Kuşkusuz örgütlerimize de teşekkür ediyoruz. Yorulmadan çalışan örgütlerimize. Onlar yorgunluğu hiç düşünmeden çalıştılar. Bütün örgütlerimize içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tabii asıl teşekkürümüz STK’lara. Onlar hiçbir beklenti içinde olmaksızın, demokrasi kazansın, seçimler şaibeli bir ortamda olmasın diye günün 24 saatini çalışarak geçirdiler. Sandık başlarında durdular. Bazen aç susuz ama çalıştılar. Katkı veren STK’lara teşekkür ediyoruz. Onları demokrasimizin güvencesi olarak görüyoruz.

‘Seçim eşit olmayan koşullarda gerçekleşti’

Bu seçimin bir özelliği eşit olmayan koşullarda gerçekleşmesiydi. Benzer tabloyu 1980 sonrası yapılan seçimlerde de görüştük.

Yüzde 10 barajı

İkinci önemli husus, halkımız hiçbir kişiye, zümreye, aileye imtiyaz sağlanamaz demiştir. Üçüncü özelliği, 12 Eylül darbe hukukuna önemli bir darbeyi indirmiş olmasıdır. Yüzde 10 barajını çekip atmış olmasıdır.

‘Türkiye'yi düşünmek zorundayız’

Seçim atmosferimizden çıktık. Duygularımızla değil, aklımızla hareket etmek zorundayız. Kendimizi, partimizi değil Türkiye’yi düşünmek zorundayız. Bu çerçevede akılla hareket etmek zorundayız. Devlet, kinle yönetilmez. Biz eğer iktidar olma yolunda önemli adımlar atacaksak, aklımızla mantığımızla hareket etmek zorundayız. Bu bağlamda hiçbir partiyi ve o partiye oy veren yurttaşlarımızı yok sayamayız, yok saymamalıyız.

‘Hiç kimseyi ötekileştirmememiz gerek’

Eğer siz bir partiyi ve yurttaşları yok sayarsanız demokrasiye olan inancı sarsmış olursunuz. Halkın her kesimi elbette ki istediği partiye oy verecektir. Ama sonuç, hepimizin kabulü olması gerekir. Bu halka duyduğumuz güvenin de bir sonucudur. Eğer tasada ve kıvançta beraber olacaksak, ülkenin çıkarlarını savunacaksak, hiç kimseyi ötekileştirmememiz gerekiyor.

‘Hükümet kurma görevi yüzde 60'lık bloka düşüyor’

Eğer biz toplumun her kesimini kucaklar ve sıcak mesajlar verirsek, ülkede barışın temsili açısından da çok önemli adımları atmış oluruz. Seçim sonrasında yüzde 40’lık ve 60’lık denge oluştu. Toplumun ortaya koyduğu bir denge. Bütün partilerin bu dengeyi gözardı etmemesi gerekiyor. Ve asıl görev hükümet kurma görevi yüzde 60’lık bloka düşüyor. Eğer toplumun beklentilerine uygun, onları yok saymayan iradeyi ortaya koymak istiyorsak, 60’lık grubun yada kitlenin beklentilerine uygun bir hükümet kurmak durumundayız.

Daha önce de söyledim, ön yargılarımızla değil aklımızla siyasete bakmak zorundayız. Duygulardan arınmak zorundayız. Bir sonraki seçimi değil Türkiye’yi düşünmek zorundayız. Bir sonraki seçime göre bugünden çalışırsak, demokrasiye yazık etmiş oluruz. Kısır tartışmaların içinden siyaseti çıkarmamız gerekiyor.

Koalisyon tartışmalarının da eski alışkanlıklardan kalan bir anlayışla sürdüğünü görüyorum. Üzülerek izliyorum. Kim kiminle koalisyon kuracak… Bakın ilkeler ve öncelikler konuşulmuyor. Bu 1980 öncesi Türkiye’yi kısır tartışmaların içine çeken bir görüştür, eğilimdir. Siyasetin bu dar kısır alandan çıkması lazım. Eğer biz Türkiye’nin çıkarlarını savunacaksak önce ilkelerimizi ortaya koymak zorundayız. Kim o ilkelere evet diyecektir, o zaman oturulup kim kiminle koalisyon yapacak tartışması daha sağlıklı zemine oturmuş olacaktır.

Önemli olan kimlerin koalisyonu değil, koalisyon hangi ilkelerden yola çıkılarak inşa edilecektir? Asıl bunun üzerinde durmamız gerekiyor.

‘Cumhurbaşkanı anayasal sınırların içine çekilmeli’

Beşinci konumuz, Cumhurbaşkanı anayasal sınırların içine çekilmelidir. O makam her şeye maydanoz olan makam değildir. O makamın özel bir ayrıcalığı vardır. Az konuşur, öz konuşur. Konuşurken 77 milyon insan dikkatle dinler. Eğer bu iş çığrından çıkmışsa, kesinlikle Cumhurbaşkanı'nın anayasal sınırlar içine çekilmesi, bizim temel ilkelerimizden birisidir.

‘Cumhurbaşkanı'nın birinci aktör olarak ortaya çıkması kabul edilemez’

Hele hele koalisyon görüşmelerinin devam ettiği bu süreçte, kendisinin birinci aktör olarak ortaya çıkması asla kabul edilemez. Koalisyon görüşmelerini yapacak kişi, sayın cumhurbaşkanının yetki vereceği kişidir. Bizimle ne görüşülecek? Niçin koalisyon yapmıyorsunuz mu diyecek? Öyle gizli kapaklı ortamlarda olması da çok şık değildir. Arka kapı diplomasisine evet, ama gizli kapaklı ikna edelim, buna bizim kapılarımız kapalı.

Çünkü biz aklımızla sağduyumuzla ve mantığımızla hareket ediyoruz. Kendimizi değil, partimizi de değil, ülkemizin çıkarlarını her şeyin önünde tutuyoruz.

‘İki kişi örtülü ödeneği kullanamaz’

Altıncı ilkemiz, örtülü ödeneği bir kişi kullanır. Cumhuriyetin geleneğinde de bu vardır. Kullanan kişi de Başbakan'dır. Örtülü ödenek Başbakan'ın namusuna havale edilen bir paradır. İki kişi, örtülü ödeneği kullanamaz. Başbakan'dan gizli Cumhurbaşkanı nasıl örtülü ödenek kullanacak? Böyle bir şey olabilir mi? Bununda kaldırılması lazım.

‘Yeni bir dış politikaya ihtiyaç var’

Yedi, kesinlikle yeni bir dış politikaya ihtiyacımız var. Türkiye son 13 yılda dünyadan soyutlandı. Bu seçim sonuçları kazançtır dedim, ama unutmayın bütün uygar dünya bizimle dost olan ülkeler onlar da rahat bir nefes almışlardır. Barış eksenli ülkenin çıkarları üzerine inşa edilmiş yeni bir dış politikaya ihtiyacımız var. Türkiye hem bölgesinde, hem dünyada saygın bir ülke olmak konumundadır. Sözü dinlenen ülke olmak konumundadır. Bunu ancak ve ancak CHP yapar. Açık ve net söylüyorum. Var olan mevcut yapı, Türkiye’yi dış politikada ciddi açmazların içine soktu. Çıkamıyorlar, bu süreçten çıkmanın tek yolu bilinen adresi CHP’dir. Bunu çok net ve açık söylüyorum. Çünkü biz, herşeyden önce ülkesinin çıkarlarını düşünen partiyiz. Bunları söylerken bir sonraki seçime asla vurgu yapmıyorum. Eminim sağ duyu sahibi her vatandaş doğruları söylüyor diyecektir.

‘Hiçbir meydan gençlere yasaklanmamalı’

Sekiz, bu ülkenin nüfusunun yarısı genç. Gençleri potansiyel suçlu olarak gören siyasal düşünceyi asla ve asla kabul etmiyoruz. Hiçbir meydan Türkiye’de gençlere yasaklanmamalıdır. Gençler enerjilerini meydanlarda boşaltacak. Dolayısıyla konuşan ve üreten bir Türkiye, gelişen bir Türkiye, özgürlüğü tadan bir Türkiye bunu yapmak zorundayız.