Kılıçdaroğlu: Asgari ücret en az 2 bin lira olmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret net bin 500 lira olacak dedik, 'Parayı nereden bulacaksın' dediler. Bugün asgari ücret bin 400 lira civarında. Önümüzdeki günlerde yeniden gündeme gelecek. Buradan söylüyorum, asgari ücretin net, en az 2 bin lira olması gerekiyor" dedi.

CHP Emek Büroları'nın düzenlenlediği "Taşeron İşçilik Çalıştayı"nda konuşan Kılıçdaroğlu, 2002'de kendilerine verilen rakamlara göre 387 bin taşeron işçi bulunduğunu söyledi. Bu sayının 2 milyonu aştığını ifade eden Kılıçdaroğlu, rakamı kimsenin bilmediğini söyledi. Kaç taşeron işçi bulunduğunun öğrenilmesi gerektiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, taşeron işçilerin iş güvencelerinin olmadığını savundu.



"Bunlar 21. yüzyılın modern emek köleleridir" diyen Kılıçdaroğlu, taşeron işçilerin ömür boyu asgari ücrete mahmûm olduğunu söyledi. Sendikalı olmayan taşeron işçilerin haklarını istemekten korktuğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



"Asgari ücret net bin 500 lira olacak dedik, 'Parayı nereden bulacaksın' dediler, bugün asgari ücret bin 400 lira civarında. Önümüzdeki günlerde yeniden gündeme gelecek. Buradan söylüyorum, asgari ücretin net, en az 2 bin lira olması gerekiyor. İtiraz edenlere şunu söylüyorum, bin 400 lirayı bir ay versinler, devletin müsteşarına, bakanına, cumhurbaşkanına, başbakanına versinler. Bin 400 lirayla bir ay geçin Allah aşkına. Ev kirası, dolmuş parası vereceksin, okul masrafını karşılayacaksın. Peki geriye ne kalıyor? Geriye bir şey kalmıyor."



Çalışanın hakkının teslim edilmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, taşeron işçilerin örgütlenme hakkından mahrum olduğunu ifade etti.