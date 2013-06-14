Kılıçdaroğlu: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Kent Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu Gezi Parkı eylemlerine değindiği konuşmasında ‘Herkes emin olsun ki hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak’ diyerek, ülkede bir değişimin başladığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından başlıklar şöyle;

"O kadar baskıya, şiddete, biber gazına rağmen ölümü göze alarak şehrini savunuyorsa bunun karşısında öfkelenmek değil, mutluluk duymak gerekiyor. Çünkü; demokrasi kazanıyor, özgürlük kazanıyor.

Şunu bütün samimiyetimle söylemek istiyorum ki; Haçlı işgallerinden bu yana İstanbul hiçbir zaman, hiçbir dönem böyle yağmalanmamıştı. Bunu pervasızca yaptılar, ahlaksızca yaptılar.

Sayın Başbakan 'ne olursa olsun, ben değişmem' diyor, asıl sorunumuz da bu. Dünya değişti, Türkiye değişti, sen değişmiyorsan zaten ülkenin karşısına sorun olarak çıkıyorsun.

Şundan herkesin emin olması gerekiyor: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Anlayanlar anlayacak; anlamayanlar, gidecek.

Sayın Başbakan boşuna çırpınıyorsun. Değiştireceksen kafanı değiştir, biraz demokrat ol, halkını anlamaya çalış. Sana oy vermeyenleri yok sayma anlayışından kurtul, uygar bir Başbakan gibi davran. Sağduyulu bütün siyasetçiler çağrı yapıyor, 'makul ol' diyorlar. Avrupa Parlamentosu Başbakan'a özgürlük çağrısı yapıyor.

Gezi Parkı sıradan bir park olmaktan çıkmıştır, İstanbul parkı olmaktan çıkmıştır. Gezi Parkı evrensel, dünyanın Gezi Parkı olmuştur."