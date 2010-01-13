Kılıçdaroğlu: Arınç iki yüzlü politikacı

T24 - CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, “O benim dengim değil” diyen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ı “iki yüzlülükle” suçladı ve maskesini indirmeye davet etti.



İşte Kılıçdaroğlu’nun açıklaması:



İki yüzlü suçlaması



Arınç diyor ki: Kılıçdaroğlu bana düello teklif etmiyor. Gazeteciler ‘düello yapar mısınız’ deyince ‘neden olmasın’ diyor. Benimle tartışmaktan kaçınmasının nedeni kendisinin mi yoksa Ak Parti’nin kararı? Siyasi yaşamımda en ürktüğüm kişiler tartışmaktan kaçınan ikiyüzlü kişilerdir. Birilerinin bu insanların maskesini indirmesi gerekiyor. Arınç, iki yüzlü politikacıların başında geliyor.





Arınç'a suikast iddiası



ABD üzerinden Arınç’a suikast ihbarının yapıldığı benim iddiam değil. Mahkemenin kararında diyor ki: Soruşturmaya dayanak olan numara ABD kaynaklıdır.



Bu iddia ciddi bir iddia. Bu iddianın soruşturulması gerektiğini söyledim İktidar olanların bu işin üzerine ciddiyetle gitmesi gerekir

Arınç'ın dengi akman





Sözünü geçiremediği, önünde eğilip büküldüğü, arkasında Başbakan’ın beklediği Akman, Arınç’ın dengi olabilir. Birbirine çok yakışırlar.

İsrail'e koltuk krizi



Diplomaside söz ve eylem çok nemlidir. Bunların kabaca sergilenmesine yer yoktur. Kabaca bir sergilenme yapılıyorsa bu ilkel bir davranıştır. İsrail’de çuval geçirme operasyonunun başka bir boyutu olmuştur. AKP diplomaside ektiğini biçmeye başladı. Bu kaba hareketi Türkiye nasıl çözecek? Türk halkı rencide edilmiştir.



Ordunun yatak odasına girildi

Baykal’ın herhangi bir kuvvet komutanının istifasını istemesi söz konusu değil. Eğer siz ordunun yatak odasına giriyorsanız, orada önemli bilgileri inceliyorsanız. Suç ve suçlu varsa önce gereği askerler tarafından yapılmalı. Eğer suç ve suçlu yoksa bunu çıkıp söylemek lazım.