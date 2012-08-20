Kılıçdaroğlu, Ara Güler'e poz verdi

Ahmet Hakan

(Hürriyet - 20 Ağustos 2012)

Ara Güler’e poz verdi



Aylar önceydi... Bakırköy’de Ermeni sanatçıların sahnelediği bir tiyatro oyununa gitmiştik.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da oradaydı, çektiği harika fotoğraflarla tarihi günümüze taşıyan büyük usta Ara Güler de...

Sohbet ettik.

Bir ara Kemal Kılıçdaroğlu, Ara Güler’den kendi fotoğraflarını çekmesini istedi. Ara Güler de bu isteğe olumlu cevap verdi.

Benim de bu çekime tanıklık etmeme karar kılındı.

Ancak bir türlü fırsat bulunamadığı için bu buluşma gerçekleşemedi.

* * *

Beklenen buluşma bayramdan bir gün önce gerçekleşti.

Ara Güler hazırdı.

Kemal Kılıçdaroğlu da İstanbul’daydı.

Yeşilköy’de buluşuldu.

* * *

Pek çaktırmasa da Kemal Kılıçdaroğlu gergindi.

Ara Güler’de ise her daim amatör kalmaya özen gösterenlere özgü bir tedirginlik vardı.

Gerginlik ve tedirginlikleri bir tarafa bırakmak için kim öncesi Bakırköy Belediyesi’nin Yeşilköy’deki “Kültür Sanat Merkezi”nde kısa bir sohbet gerçekleştirildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ile İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı’nın da katıldığı sohbette Ara Güler anılarını anlattı.

* * *

Ara Güler’in çektiği Bülent Ecevit fotoğrafları meşhurdur.

Ecevit’i siyasete başladığı tarihlerden itibaren takip eden Ara Güler, her biri sanat eseri çapında binlerce fotoğraf çekti.

Çektiği Ecevit fotoğraflarından bazılarını “Beyaz Güvercinli Adam” adlı bir albümde topladı.

Ara Güler, sohbet sırasında işte o kitabı hediye etti Kılıçdaroğlu’na...

Kılıçdaroğlu büyük bir dikkatle inceledi kitabı...

Ara Güler, “Birkaç çekimle böyle bir kitap çıkmaz, ona göre” diye takıldı Kılıçdaroğlu’na...

* * *

Ve çekimler başladı.

Yer: Yeşilköy Limanı...

Dekor belli: Deniz, balıkçı barınakları, ağlar, kayalar, kayıklar ve bulutlar...

Çekim yaklaşık iki saat sürdü.

Çekimde Ara Güler’in iki asistanı da görev yaptı.

Ara Güler, herkese olduğu gibi Kemal Kılıçdaroğlu’na da “Abi” diyor, Kılıçdaroğlu’nun poz vereceği yerleri buluyor ve pozu tarif ediyordu. Kılıçdaroğlu, uyum içinde Ara Güler’in isteklerine hiç itiraz etmiyordu.

Kemal Kılıçdaroğlu: Benim için büyük onur



Çekimler bitti.

Ara Güler uğurlandı.

Ve sordum Kemal Kılıçdaroğlu’na:

“Ne diyorsunuz?”

Şöyle dedi:

“Ara Güler’in objektifine konuk olmak benim için onurdur. Ara Güler, sadece Türkiye’nin değil dünyanın saygı duyduğu bir fotoğraf sanatçısıdır. Bugün bir fotoğraf sanatçısının dünyaya nasıl baktığını öğrendim. O kişiyi, kimliği ve çevresiyle birlikte değerlendirerek sanata dönüştürmektedir”.

Ara Güler hakkında 10 şey

BİR: Herkese “Abi” der.

İKİ: Öyle hakiki, öyle sahici, öyle rahattır ki karşısında asla rol yapamazsınız.

ÜÇ: Kendisine asla “fotoğraf sanatçısı” dedirtmez, “Foto muhabiriyim ben” der. Foto muhabirlerinin piridir.

DÖRT: “Bir daha dünyaya gelsem tramvay olmak isterdim” cümlesi, onun meşhur cümlelerindendir.

BEŞ: Yaşını saklamaz.

ALTI: Orhan Veli’den Edip Cansever’e edebiyatçıların dostudur, kendisi de bir öykü kitabıyla edebiyata bulaşmıştır.

YEDİ: “En iyi makine en iyi fotoğrafı çekseydi, en iyi daktiloya sahip olan da en iyi romanı yazardı” der.

SEKİZ: Anı anlatır. Ama uzatmaz. Kısa anlatır.

DOKUZ: Picasso’dan Dali’ye dünya sanatçılarının da fotoğraflarını çekmiştir.

ON: Konuşurken sürekli“Anladın mı?” der.