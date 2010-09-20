-KILIÇDAROĞLU, AP SOSYALİST GRUBU BAŞKANI SCHULZ İLE GÖRÜŞTÜ BERLİN (A.A) - 20.09.2010 - Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah kahvaltıda Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi ve AP Sosyalist Grubu Başkanı Martin Schulz ile biraraya geldi. Kılıçdaroğlu, yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından, Schulz ile çok olumlu bir görüşme yaptıklarını belirterek, "Bundan sonra iki ülkenin sosyal demokrat partileri olarak biraraya gelerek daha iyi bir işbirliği gerçekleştireceğiz. Görüşmeden son derece memnunum. Türkiye'nin sorunlarını ve AB'nin sorunlarını görüştük. Görüşlerimizi birbirimize aktardık. Görüşmeden son derece memnunum" dedi. Schulz da, Kılıçdaroğlu ile çok dostane bir görüşme yaptıklarını ifade ederek, "Bu, parti başkanının burada yapacağı görüşmeler dizisinin ilki oldu. Kendisi, SPD genel başkanımız dahil olmak üzere çok sayıda politikacıyla görüşecek. İkili ilişkileri ve AB ilişkilerinde yaşanan sorunları ele aldık. Gelecekte SPD ve CHP arasındaki ilişkilerin nasıl derinleştirilebileceği konusu üzerinde durduk. Geçen 8 gün içinde ikinci uzun görüşmemiz yaptık. Çok olumlu ve dostane bir görüşmeydi" diye konuştu. Kılıçdaroğlu daha sonra, Berlin'deki bazı Türk derneklerinin oluşturduğu Koordinasyon Kurulu ile biraraya geldi. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, CHP Genel Sekreter Yardımcısı Gülsüm Bilgehan, SPD Berlin Eyalet Meclisi Üyesi Dilek Kolat ve eski AP üyesi Ozan Ceyhun da katıldı. Kılıçdaroğlu, bugün ayrıca SPD Federal Meclis Grubu başkan yardımcıları Joachim Poss ve Gernot Erler ve SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel ile de görüşecek. Kılıçdaroğlu daha sonra Friedrich Ebert Vakfı tarafından düzenlenen bir toplantıya konuşmacı olarak katılacak.