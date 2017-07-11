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Kılıçdaroğlu Ankara'ya uçakla dönmeyecek

CHP lideri Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul'a 25 gün süren Adalet Yürüyüşü gerçekleştirmişti

11 Temmuz 2017 11:28

Ankara'dan İstanbul'a yaptığı yürüyüşü geçtiğimiz gün tamamlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönüşü uçak yerine karayolu ile yapmayı planladığı öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet Yürüşü"nün ardından İstanbul’dan Ankara’ya uçak yerine karayoluyla, yine aynı güzergahı izleyerek makam aracıyla dönmeyi planlıyor.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, yürüyüş yaptığı yoldan, bu kez makam aracıyla Başkent'e dönme isteğini kurmaylarına iletti.

Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresine “Yürüyüş yaptığım yolu görmek, düşünmek hem de bize evsahipliği yapanlara teşekkür etmek istiyorum” dediği öğrenildi.

CHP liderinin, özellikle Bulak Köyü'nde iftar yaptığı eve yeniden giderek teşekkür etmek istediği de gelen bilgiler arasında.

 

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