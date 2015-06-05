Kılıçdaroğlu: Ankara'daki beyler, gençlerden korkuyorlar; gençleri bir potansiyel suçlu gibi görüyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Hatay'da düzenlediği seçim mitinginde konuştu. Seçim güvenliği konusunda konuşan Kılıçdaroğlu, "Her türlü önlemi aldık. O kadar önlem aldık ki, Genel Merkezimizdeki 'Şero'yu bile tembihledim. 'Aman, sakın trafoya girme, bütün kedilere haber gönder, hiçbir kedi trafoya girmesin' diye” ifadelerini kullandı.

Mevcut iktidarın gennçlerden korktuğunu ve onları potansiyel suçlular olarak gördüğünü söyleyen CHP Genel Başkanı, "Tam tersine CHP iktidarı, gençleri bu ülkenin umudu olarak görüyor. Bu ülkenin geleceği, güvencesi olarak görür" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satır başları şu şekilde:

-Sandığa giderken her vatandaşımın düşünmesini istiyorum. 'Türkiye büyüyor, zenginleşti' diyorlar. Düşünsün, 'Benim mutfağıma niye uğramadı bu zenginlik?' diye. 'Türkiye'de işsizlik yok' diyorlar. Ankara'daki beylerin çocukları otomatikman devlet memuru oluyor. Düşünecek benim değerli kardeşim, 'Benim çocuğum niye işsiz?' diye. Bizim çocuklarımız KPSS'ye girerken alın teri döküyor, kurs parası ödüyor. O Ankara'daki beylerin çocukları hiçbir sınava girmeden doğrudan devlet memuru oluyor. 7 Haziran'da sandığa giderken bunu düşün vatandaşım. Sandıklara sahip çıkacağız. Her türlü önlemi aldık. O kadar önlem aldık ki Genel Merkezimizdeki 'Şero'yu bile tembihledim. 'Aman, sakın trafoya girme, bütün kedilere haber gönder, hiçbir kedi trafoya girmesin' diye. Sandıklara sahip çıkacağız ama önce oyumuzu kullanacağız. Sorumluluğumuzu kullanacağız. 'Biz sorumluyuz' diyeceğiz.”

-3 milyon 750 bin hanede oturuyorlar bunlar. Yoksul annelere sesleniyorum, hiç meraklanmayın, CHP iktidarında ilk dört yılda hiç kimse, hiçbir aile 'Ben yoksulum' demeyecek, hiçbir ailenin geliri 720 liranın altında olmayacak.

-İster Uğur Mumcu Meydanı'nda, ister Taksim Meydanı'nda, ister Tandoğan Meydanı'nda, ister Cumhuriyet Meydanı'nda, sevgili gençler, enerjinizi istediğiniz gibi boşaltacaksınız. Çünkü ben sizi bu ülkenin umudu ve geleceği olarak görüyorum. Ankara'daki beyler, gençlerden korkuyorlar. Gençleri bir potansiyel suçlu gibi görüyorlar. Tam tersine CHP iktidarı, gençleri bu ülkenin umudu olarak görüyor. Bu ülkenin geleceği, güvencesi olarak görür. O nedenle söylüyorum, yurt sorununu da çözeceğim. 13 yılda çözemediler. Bir yılda bütün üniversite öğrencilerinin yurt sorununu çözeceğim. 13 yılda hiçbir gence izin vermediler. Tam tersine, her türlü baskıyı kurdular. internet yasakları var. Diyordu ya Ankara'daki beyler, 'Yasaklara son vereceğiz', kat kat yasak getiriyorlar. Gençlere güvenmiyorlar. Sevgili gençler, hiç endişe etmeyin, her türlü yasağı kaldıracağım, düşüncenizi özgürce açıklayacaksınız. 12 Eylül darbe hukukunu değiştireceğim. Tepeden tırnağa değiştireceğim. 12 Eylül darbe hukukunun kalbi olan YÖK'ü kaldıracağım. Bütün üniversiteler özgür olacak.