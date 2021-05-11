Kılıçdaroğlu, Ankara Çubuk ilçesindeki linç girişiminde kendisine evlerini açan aile ile iftar yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte, Ankara’nın Çubuk İlçesine bağlı Akkuzulu Köyü’nde, uğradığı linç girişiminde kendisine evlerini açan Doruk ailesi ile birlikte iftar yaptı.

Çukurca’da şehit düşen Piyade Er Yener Kırıkçı’nın 21 Nisan 2019 Pazar günü Çubuk’un Akkuzulu Köyü’ndeki cenaze namazına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP heyetine yönelik linç girişiminde bulunulmuştu.