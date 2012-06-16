Kılıçdaroğlu: Anayasa Mahkemesi'nin kararı siyasi bir karar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi'nin cumhurbaşkanının görev süresine ilişkin kararı ile ilgili olarak herkesin verilen karara saygı duyması gerektiğini bildirdi.

Kılıçdaroğlu, Koruma Müdürlüğü'nü yapan Koray Aslan'ın oğlunun sünnet törenine eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile katıldı.

Karar siyasi

Törene gelişinde gazetecilerin Anayasa Mahkemesi'nin bugün cumhurbaşkanının görev süresine ilişkin aldığı kararı sorması üzerine Kılıçdaroğlu, 'Anayasa Mahkemesi bir karar verdi, o karara herkes saygı duyacak' dedi.

Kavitasyon ile incelme

Kılıçdaroğlu, '(Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün) ikinci kez seçilmesinin de yolu açıldı, bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz?' yönündeki soru üzerine de 'Mahkemenin kararı siyasi bir karar. Yasama organının yerine geçti ve bir karar verdi' yanıtını verdi.