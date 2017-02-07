Kılıçdaroğlu: Anayasa değişikliğini savunamıyorlar

Partisinin Meclis grubuna hitap eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Siz FETÖ ile PKK ile bölücü örgütlerle iş tutarak milletin gönlüne giremezsiniz" diyen Başbakan Binali Yıldırım'a tepki gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Referandumda hayır oyu verecek insanları teröristlerle bir tutuyorlar. Bu kadar üzüntü verici bir tablo olamaz. Çünkü bu Anayasa değişikliğinin Türkiye'ye nasıl bir felaket getireceğini onlar da biliyor. Savunamıyorlar, karalıyorlar" dedi.

Kılıçdaroğlu, Başkanlık Sistemi ile birlikte Türkiye'nin Kuzey Kore gibi olacağını, 1 kişinin konuşup 80 milyon kişinin dinleyeceğini söylerken, "Tek adam rejimlerinin ne sonuçları olacağını merak edenler Hitler'e baksınlar, dünyayı kana buladı. Bir ülkenin kaderi bir kişiye bağlanamaz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, siyasi liderleri televizyonda açık oturuma davet etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Arzu ettikleri bir televizyon kanalında siyasi liderler bir araya gelsin, tartışalım. Neden bu teklifi getirdiklerini anlatsınlar. Yanlış bir şey mi söylüyorum? Bir demokraside olması gerekenleri söylüyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu ayrıca AKP'nin 15 yıldır ülkeyi yönetmesine rağmen istikrar için başkanlık sistemini savunmasının "Türkiye'yi yönetemediklerinin itirafı" olduğunu söyledi.

Bütün yetkileri bir kişide toplamanın Türkiye'yi bir maceraya sürükleyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bir kararname ile bütün bakanlıklar ve muhtarlıkları kapatıyorum diye kararname çıkarabilir. 'Öyle bir şey yapmaz' diyenler var, onlara soruyorum, o zaman bu yetkileri niye veriyorsunuz? Biri gelir kullanır" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, kamu kuruluşlarının Varlık Fonu'na devredilmesini ve Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kararlarını da eleştirdi.

Varlık Fonu'nun denetime tabii olmayacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Apartman yönetiminde bile denetleme vardır. Siz bu milletin onlarca yılda kurduğu, büyüttüğü kurumları bir fona devrediyorsunuz ve hiçbir denetimi yok. Bu Varlık Fonu değil hayırsız evlat fonu" dedi.

Kılıçdaroğlu, AYM'yi ise şu sözlerle eleştirdi:

"Varlık Fonu yasası çıkınca biz bunun denetlenmesi gerektiğini söyledik ve yürütmeyi durdurma talep ettik. O tarihten beri karar almış değiller. Saltanattan talimat bekliyorlar. AYM anayasayı koruma niteliğini kaybetmiştir. Üzüldüğüm nokta, hukukun hakimler tarafından katledilmesidir."