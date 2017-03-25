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BBC Türkçe

Kılıçdaroğlu: Anayasa değişikliği geçerse Türkiye, 3. lige düşer

Diyarbakır'da konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bu anayasa değişikliği geçerse Türkiye üçüncü lige düşer. Her dört gençten biri işsiz, bunu parlamenter sistem mi yaratıyor? Fetö Terör Örgütü beni kandırdı diyorsun, buna sebep parlamenter sistem mi?" dedi.

25 Mart 2017 21:56

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu anayasa değişikliği geçerse Türkiye üçüncü lige düşer" dedi.

Diyarbakır'da konuşan Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından bazı bölümler şöyle:

"Demokratik parlamenter sistemden vazgeçip tek adam rejimine geçelim diyorlar. Her dört gençten biri işsiz, bunu parlamenter sistem mi yaratıyor? Fetö Terör Örgütü beni kandırdı diyorsun. Buna sebep parlamenter sistem mi? Dolar almış başını gidiyor, frenleyemiyorlar, kayıt dışı para, kara paraların ülkeye gelmesi için kanun çıkardılar. Hapishaneler tıka basa dolu, yer kalmamış, insanlar sırayla yatıyorlar hapishanelerde. İcra dairelerinde dosya koyacak yer yok, tüm bunların sorumlusu parlamenter sistem mi?"

"Anayasa değişikliğinin geçmesi halinde Türkiye'nin üçüncü lige düşer. Bu durumda demokrasisi olmayan bir devlet olur, bir ülke sorunlarını parlamentoda çözer, eşit yurttaşlığın adresi parlamentodur. Bu meclis çalışmıyor dediniz ama arzu ettiğiniz tüm kanunlar geçti, demek ki meclis çalışıyor."

"İçerde kavga edecek birilerini bulamayınca dışarıya saldırıyorlar. Son olarak Hollanda ile kavga ettiler. Rusya ile kavga edince turist gelmedi sonra Putin'in ayağına gittiler, Trump'a da gidecekler.

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