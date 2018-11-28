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KILIÇDAROĞLU ALMANYA'YA GİTTİ

  Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya ve Avusturya programları kapsamında bugün Berlin'e gitti

28 Kasım 2018 12:52

 

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya ve Avusturya programları kapsamında bugün Berlin\'e gitti.  
THY\'nin 09.30\'daki tarifeli seferiyle hareket eden Kılıçdaroğlu\'na Genel Başkan Yardımcıları Ünal Çeviköz ile Faik Öztrak da eşlik etti. İki gün sürecek ziyaretlerinde çeşitli programlara katılacağı ve özel temaslarda bulunacağı öğrenilen CHP lideri Kılıçdaroğlu\'nun 30 Kasım\'da yurda döneceği bildirildi. 

Görüntü Dökümü:
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-Kılıçdaroğlu\'nun VIP\'e gelişi
-Karşılanması ve Salona girişi
-Genel ve detaylar
 

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