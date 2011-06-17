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Kılıçdaroğlu: Alevi'yim, ne var bunda?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'Evet, Alevi'yim. Bu ne zamandan beri suç sayılıyor bu ülkede' diye sordu.

17 Haziran 2011 03:00

T24- İlk kez inancıyla ilgili konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ''Evet, Alevi'yim. Bu ne zamandan beri suç sayılıyor bu ülkede'' diye sordu.




CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonrası yeni anayasa, Kürt sorunu ve seçim sonuçlarıyla ilgili Habertürk gazetesine konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

''Anayasa'nın ilk 3 maddesi haricinde vatandaşlık tanımı dahil tüm unsurları tartışmaya hazırız. Ülke neden parçalansın. Tam tersi, Türkiye demokratikleştikçe çekim merkezi oluyor.''

''Etnik kimlik ve din üzerinden siyaset yapmayı hep reddettim. Alevi'yim. bu ne zamandan beri suç sayılıyor bu ülkede''

''Öcalan'l görüşmeler, memleket için faydalıysa neden karşı çıkalım.''

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