"Kılıçdaroğlu, Akşener'e imza desteği konusunda garanti vermiş"

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, 24 Haziran'da gidilecek erken seçimlerde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığına başvurabilmesi için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun imza desteği sözü verdiğini iddia etti.

Sarıkaya, "Bu arada CHP lideri Kılıçdaroğlu, SP Lideri Karamollaoğlu ile “Meclis grubunun önerisiyle değil 100 bin imzayla aday olacağım” diyen İYİ Parti Lideri Meral Akşener’e imza desteği konusunda garanti vermiş" dedi.

"İmza toplamakta bir aksilikle karşılaşmaları durumunda illerde CHP teşkilatının kendilerine imza desteği vermeye hazır olduklarını söylemiş" diyen Sarıkaya, "Bu da 15 milletvekili desteğinin ardından SP ve İYİ Parti’de memnuniyet yaratmış. Seçime 54 gün kala partiler ve ittifaklardaki durum böyle..." ifadesini kullandı.