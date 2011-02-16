Kılıçdaroğlu: Aile Sigortası'yla yoksul hanelere 600 lira vereceğiz

T24- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin iktidara gelmesi durumunda her yoksul ailenin banka hesabına her ay minumum 600 lira yatırılacağını belirtti. Aile sigortası projesi kapsamında verilecek para ailenin kadın üyesine aktarılacak.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomi yazarları ve ekonomistlerle İstanbul’da bir araya geldi. Kılıçdaroğlu’nun gündeminde CHP’nin Aile Sigortası Projesi vardı.

Kemal Kılıçdaroğlu, basına kapalı toplantıda önce ekonomi yazarlarına daha sonra Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde Aile Sigortası’nın detaylarını anlattı.

CHP lideri her yoksul ailenin banka hesabına düzenli olarak her ay 600 lira yatırılacağını belirtti. Kılıçdaroğlu, "7 milyar lira, zaten dört milyar harcanıyor. Devlet de 14 kurum yardım yapıyor. Arkadaşlar 14 kurumun ayrı bütçesi var, 14 kurumun ayrı bürokrasisi var, 14 kurum mükerrer yardımlar yapıyor. Biz hepsini teke indiriyoruz. Tek bir kurum aile sigortası kurumu bütün bütçeleri birleştiriyoruz, bürokrasiyi tümüyle kaldırıyoruz..."

Kemal Kılıçdaroğlu, önümüzdeki günlerde Van’a yapacağı ziyaretin Kürt açılımı şeklinde yorumlanabileceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu "Yorumlanabilir ancak sadece Kürt sorununu görüşmeyeceğiz. Bölgenin ekonomik, sosyal, kültürel her şeyi görüşülecek. Orada dünyaya farklı pencereden bakan insanlar bir araya gelecek. Biz toplantıda özellikle dinleyen konumunda olacağız" dedi.