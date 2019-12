Kılıçdaroğlu: Aile sigortası Tayyip'in sigortasını attırdı

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Allah'ına kurban İzmir” selamlamasıyla başladığı İzmir mitinginde, partililerin taşıdığı pankartları okurken “Aile sigortası Tayyip'in sigortasını attırdı” dedi. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın CHP'nin askerliği aşamalı olarak önce 9 aya, sonra 6 aya indirme projesini “Memleketi kim savunacak” diye eleştirdiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Kimin savunacağını söyleyelim mi? Senin oğlun Burdur'da 21 gün askerlik yaptığı zaman ülkeyi kimin savunacağı aklına gelmedi de, vatandaşın oğlu 9 ay askerlik yapacağı zaman mı aklına geliyor” dedi.













CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin İzmir Gündoğdu Meydanı’ndaki mitinginde yaptığı konuşmada, mitinge katılanların halini hatırını sorduktan sonra, "Bir şey söyleyeceğim ama Recep Bey kızacak. Kızsın mı? Allah’ına kurban İzmir" dedi.

İzmir’in; aydınların, yiğitlerin, güzel insanların kenti, Türkiye’nin incisi olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"İzmir, aydınların yaşadığı bir kenttir. İzmir üniversitelerin olduğu, insanların özgürce nefes aldığı bir kenttir. İzmir bu nedenle AKP tarafından hazmedilemiyor. ’Nasıl olur da İzmir’i baskı altına alırız, nasıl olur da İzmir’in, İzmirlinin sesini çıkarmayız, nasıl olur da İzmirliye nefes aldırmayız’ diye çalışıyorlar. Buna izin verecek misiniz?"

İzmir’in, ilk kurşunun atıldığı, milli mücadelenin başladığı bir kent olduğunu, Hasan Tahsin’lerin kenti olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, "Elbette ki İzmir’i hazmedemiyor, sindiremiyorlar ama ben 13 Haziran’da sizin yetkinizle onları sindireceğim" dedi.





'Sanki askeri yönetim var'





Özgürlüğü yaşamak, özgürlüğü teneffüs etmek istediklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bu güzel ülkede sanki askeri yönetim varmış gibi bütün ülkeyi OHAL’e dönüştürdüler. Sanki olağanüstü hal varmış gibi sabahın köründe polis, evlerinizi basıyor. Sabahın köründe ifadeleriniz alınıyor. Mustafa Balbay ne yaptı? Yazı yazdı. Yazı yazmanın suç olduğu bir ülkedeyiz. Basılmamış kitabın toplatıldığı ülkedeyiz. Bir de kalkmış, ’Efendim eskiden kitapların girişi yasaktı, biz serbest bıraktık...’ Sen yazılmamış kitabı imha eden bir ülkenin başbakanısın. Bu ayıp iktidara aittir. Hiçbir yerde, hiçbir zaman düşünce özgürlüğünün önündeki engelleri var kabul etmeyeceğiz, tamamını yıkacağız. Düşünce özgürlüğünü getireceğiz, özgür Türkiye’yi kuracağız.

Bugün bir de dış politika uzmanı kesilmiş. ’Vay efendim dış politikada şunu yaptık, bunu yaptık...’ Ne yaptın dış politikada sen? ’Rasmussen’e oy vermeyeceğim’ dedin, tıpış tıpış gittin, oy verdin. Ondan sonra da horozlanıyorsun. Onun adamı ABD’de ne dedi Allah aşkına? ’Bu adamı süpürmeyin, kullanın’ dedi. Kullanılan bir Başbakan var şu anda. Recep Tayyip Erdoğan kullanılıyor.

Ortadoğu’da, Kafkaslar’da, ABD’de, AB’de geldiğimiz süreç şu: Dışlanan bir Türkiye. İran ile oturup sözlü anlaşma yapacaklardı, Brezilya ile birlikte aracı olacaklardı, hakem olacaklardı. Ne oldu? Yalnız bırakıldı. Biz biliyoruz. Bunlar ceplerini düşünen bir iktidar, halkı değil. Kendilerini düşünen bir iktidar, halkı değil. Çoluk çocuğuna iş bulan, halkın çocuğuna değil."

Her 4 çocuktan birinin yatağa aç girdiğini savunan Kılıçdaroğlu, "4 çocuktan birisinin yatağa aç girdiği 21. yüzyılın Türkiye’sinde bu ayıp Ankara’da oturup ahkam kesenlere aittir" dedi.

Başbakan Erdoğan’ın kimyasını bozduğunu, ezberini bozup şifresini çözdüğünü, mücadeleye devam edeceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, CHP’nin oylarının yükselişte. AKP’nin oylarının da düşüşte olduğunu savundu. Günde 16 saat çalıştığını ifade eden Kılıçdaroğlu, her partilinin günde 10 dakika çalışıp çevresindekileri ikna etmesini istedi.





Başbakana Hakkari yanıtı





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben kendisine (Başbakan Erdoğan) diyorum ki, ya arkadaş her konuda, her şeyi bilmeyebilirsin eyvallah. Arzu ediyorsan, Bakanlar Kurulunu al, gel yine tek başıma çıkacağım. Çıkabilir mi?Çünkü çıkması için 3 tane koşul lazım. Bir geçmişi temiz olacak, iki kul hakkı yemeyecek, üç mangal gibi yürek lazım kardeşinizin karşısına çıkmak için" dedi.

Kılıçdaroğlu, İzmir Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen mitingdeki konuşmasında, hapishanelerdekilerin sayısının 50 binlerden 2011 Nisan itibariyle 123 bine çıktığını belirterek, "Hakkari’ye gittim. Recep Bey duysun. Recep Beyin ezberini bozdum. Ne diyordu? Sivas’ın ötesine geçmezmişiz. Sivas’ın ötesine geçtik. Anadolu’nun bağrına gittik. Ama ezberi bozuldu, ezberini bozmaya devam edeceğim" dedi.

Bitlis’e, Diyarbakır’a da gideceğini bildiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Hakkari de bizim, İzmir de bizim. Diyarbakır da bizim, Edirne de bizim. Türkiye’de şu anda bölücülük yapan bir kişi var, o da Recep Tayyip Erdoğan’dır. Toplumu ayrıştırıyor, toplumu bölüyor. Etnik kimlik açısından bölüyor, inanç açısından bölüyor. O istediği kadar bölmeye çalışsın, biz birleştireceğiz. Biz bütünleşeceğiz. Bir halkız ve güçlüyüz diyeceğiz. Uzun süredir bir çağrı yapıyorum, uzun süredir. Benimle ilgili bir sürü şey söylüyor, eyvallah. Kendisine diyorum ki ya arkadaş senin bir sürü yandaş kanalın var. Bir sürü televizyonun var, yandaş gazetecin var. Senin istediğin saatte gel karşıma, ben sorayım sen yanıtla. Sen sor ben yanıtlayayım. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal kardeşinizin karşısına çıkabilir mi? Bir de bu tarafa soralım, bakarsın, ’Çıkar’ derler. Ben kendisine diyorum ki, ya arkadaş, her konuda herşeyi bilmeyebilirsin eyvallah. Arzu ediyorsan Bakanlar Kurulunu al gel, yine tek başıma çıkacağım. Çıkabilir mi? Çünkü çıkması için 3 tane koşul lazım. Bir, geçmişi temiz olacak. İki, kul hakkı yemeyecek. Üç mangal gibi yürek lazım kardeşinizin karşısına çıkması için.

Peki size bir soru, korkak adamdan başbakan olur mu? Yüreksiz insandan başbakan olur mu? Ben de onu söylüyorum. Gel arkadaş. Diyor ki, ’Televizyonlara çıkmayacağım.’ Arzu ediyorsa Konya’da gel beraber karşıma, meydanda oturalım, meydanda konuşalım. İzmir dersem hiç gelmez. 81 il benim ilimdir. 81 ilde de aynı çağrıyı yapacağım. Hangi ilde istiyorsa, orada karşıma çıksın."

İzmir’in bu sezon önemli bir şeye daha imza attığını, Göztepe futbol takımının Birinci Lige, Altınordu’nun da ikinci lige çıktığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Geliyoruz ayın 12’sine. İzmir’in gücüyle İzmir’in verdiği mücadeleyle, Türkiye’de CHP’yi birinci lige çıkarmaya hazır mıyız? Siz hazırsanız, Kemal kardeşiniz de hazır. Ekiple birlikte hazırız. Güzel bir ekibimiz var, hiç meraklanmayın" diye konuştu.

Mitinge katılanlardan, günde 10 dakika çalışmalarını isteyen Kılıçdaroğlu, geçmişte hangi partiye oy verirse versin, herkesin başının üzerinde yeri olduğunu söyledi. Türkiye’nin yeni bir sürece girdiğini, bütün aydınları, yurtseverleri, geleceğe güvenle bakmak isteyenleri CHP çatısı altına beklediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Gelin evinize gelin. Yurtseverlerin çatısı altında toplanalım. Türkiye’yi aydınlığa çıkaralım" dedi.

Taşeron işçiler pankart açtı

Taşeronlaşmayı bitireceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu’nun konuşması sırasında, Konak Belediyesinde taşeron şirkette işten çıkarılan ve 93 gündür eylem yapan işçiler, "Taşerona karşı savaşıyoruz. 93 gündür eylemdeyiz. Kılıçdaroğlu duy sesimizi. Konak Belediyesi taşeron işçileri" yazılı pankart açtı.

Üniversite harçlarını kaldıracaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Recep Beyin sigortaları yine atacak. Atsın mı? Ben de attıracağım sigortasını zaten. ’Parayı nereden bulacaksın?’ diyor. Yandaşa gelince para var. 7 göbeğine, hortumcuya para var. Vatandaşa gelince para yok. Hortumcuya, 7 sülaleye, yandaşa para yok, vatandaşa var.

Annelere bir sözüm daha var. 1 milyon 700 bin çocuğunuz sınavlara girdi. Şifreci başları, hala oturuyorlar koltuklarında. 13’ünde yetki vereceksiniz. 14’ünde onlar yok olacaklar. Bir adamın ar damarı çatlamamışsa o koltukta oturur mu? Demek ki ar damarı çatlamış. Ar damarı çatlayan bir adam bir koltukta oturur mu? Geçenlerde bir karikatür vardı. Beyefendinin karikatürünü çizmişler ama yüzü yok. Yüzsüz. Ne diyelim?

Geçen gün dedim ki; ben özgürlüğü getireceğim, demokrasiyi getireceğim, terörü bitireceğim, kardeşliği getireceğim. Yine Recep Beyde sigorta atmış. Efendim diyor ki ’O şifreyi biliyorsun, formülü biliyorsun, bana ver biz uygulayalım.’ 9 yıldır oturuyorsun ülkenin sorunlarını çözemedin. Benden formül istiyorsun."











Birisi sana kefen giydirecekse karşısında Kemal kardeşini bulacak





Başbakan Erdoğan’ın mağdur edebiyatı yaptığını ileri süren Kılıçdaroğlu, "İkide bir diyor ki, ’Efendim biz kefenimizi giydik.’ Ne kefeni ya? Kim sana kefen giydirecek? Buradan söylüyorum, Recep Bey meraklanma. Birisi sana kefen giydirecekse, karşısında Kemal kardeşini bulacak. Biz demokrasiyi istiyoruz, bizim gibi düşünmeyen insanlara da özgürlük tanıyacağız, herkes özgür olacak" diye konuştu.

CHP’nin herkesin partisi olduğunu, kadrolarının bakanlar kurulu çıkaracak kabiliyette olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, kadrolarının hukukun üstünlüğünden yana olacağını ifade ederek, "Birilerinin sabahın köründe kapılarınızı çalıp sizi tutuklayıp, gözaltına alıp, aylarca içerde tutulmanıza izin vermeyecekler. Onlar şunu düşünüyorlar. Eğer kapıyı sabahın köründe birisi çalacaksa, o polis değil, sütçü olacaktır" dedi.





Mitingden notlar





Gündoğdu Meydanı’na gelen İzmirliler güvenlik aramasının ardından alana girdi. Miting alanının deniz kenarında çok sayıda tekne CHP bayraklarıyla mitinge destek verdi. Miting alanına gelenler meydanda dağıtılan düdükleri çaldı. Miting alanının üzerinde uçan bir helikopterin üzerindeki parti bayrağı ve Türk bayrağı da dikkati çekti.

Miting öncesinde sanatçı Rutkay Aziz, Ergenekon davası tutuklusu olan ve CHP İzmir Milletvekili adayı gazeteci Mustafa Balbay’ın selamını ileterek, mektubunu okudu. Milletvekili adaylarının tek tek anons edildiği mitingde "Mustafa Balbay aramızda" şeklinde anons yapıldı.

Şiddetli yağmur altında yapılan miting sonunda CHP Lideri Kılıçdaroğlu, parti otobüsünden 1. Kordon’daki vatandaşları selamladı.