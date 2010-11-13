Kılıçdaroğlu Ahmet Kaya'yı ziyaret edecek

T24 - Sosyalist Enternasyonal toplantılarına katılmak üzere Fransa'ya gidecek olan Kılıçdaroğlu'nun Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney'in mezarlarını ziyaret etmek istediği öğrenildi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sosyalist Enternasyonal toplantılarına katılmak üzere yarın Fransa'ya gidiyor.

Kılıçdaroğlu'nun gezisinin önemli siyasi temasların yanısıra dikkat çekici bir ziyarete de sahne olması planlanıyor. Kılıçdaroğlu'nun Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya'nın mezarlarını ziyaret etmek istediği öğrenildi. Bu istek gerçekleşirse Kılıçdaroğlu, Kaya'nın 16 Kasım'daki 10. ölüm yıldörümünde mezarı başında olacak.

CHP lideri Sosyalist Enternasyonel Başkanı, Yunanistan Başbakanı, Alman ve Fransız sosyal demokrat parti başkanlarının yanısıra Fransa Dışişleri Bakanı Bernard Kuchhner ile de biraraya gelecek.

Fransa'daki Türk işadamlarıyla görüşecek. Sosyalist enternasyonel toplantısına BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da katılacak..

Kılıçdaroğlu bayram bitmeden yurtiçinde de önemli bir ziyaret gerçekleştirecek. 20 Kasım Cumartesi günü Diyarbakır'da halkla bayramlaşacak, ardından Şanlıurfa'ya geçecek. Programının uygun olması halinde Diyarbakır'da BDP'li yöneticilerle biraraya gelmesi de bekleniyor.



