Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nde kaç kilo verdi?

“Adalet Yürüyüşü”nü, geçtiğimiz Pazar günü tamamlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 27 gün sonra Ankara’daki evine döndü. Kılıçdaroğlu, “27 gün sonra evime dönüyorum. Evime geldim huzurluyum” diye konuştu.

Yürüyüş güzergahından arabayla geçtiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “E-5 karayolu üzerinden geldim. Yürüdüğüm yerleri bu sefer arabayla geçtim. Bu kadar yolu nasıl yürümüşüm diye zaman zaman arkadaşlarıma sordum” ifadelerini kullandı.

“Fazla kilo vermedim”

Dönüş yolunda ziyaret ettiği Selamlar ve Bulak köylerinde yaşayanlara teşekkür eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Eve gelmenin eve kavuşmanın huzuru içindeyim. Umarım benim duyduğum huzuru Türkiye’de ki bütün vatandaşlarım duymuş olur. Zaten bu adalet yürüyüşünün temel amacı buydu. Hepimiz bu ülkede huzur içinde yaşayalım.”

Bulak Köyü’nü ziyaret sırasında, yürüyüşte kaç kilo verdiği sorulan Kılıçdaroğlu, “Fazla vermedim. 3 buçuk kilo civarında” diye yanıt verdi.